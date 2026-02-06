El Cabaret Festival regresa este 2026 a la plaza de toros de Algeciras con un cartel de primer nivel

El Cabaret Festival volverá a llenar de música y espectáculo la Plaza de Toros Las Palomas el próximo verano, consolidando a Algeciras como uno de los grandes referentes culturales del Campo de Gibraltar durante la temporada estival.

Un verano con artistas de referencia

El Cabaret Festival 2026 reunirá a artistas de primer nivel en una programación que combina música urbana, pop y flamenco-pop, atrayendo a público de toda la comarca y de otros puntos del país.

La programación arrancará el 31 de julio con Gente de Zona, el dúo cubano de proyección internacional conocido por sus ritmos caribeños y su energía sobre el escenario. El 1 de agosto, será el turno de La Plazuela, el dúo granadino que fusiona tradición y modernidad en un formato cercano y muy personal.

La plazuela

El 5 de agosto llegará uno de los grupos más emblemáticos del panorama musical español, Camela, referente indiscutible de la tecno-rumba y con una trayectoria de más de dos décadas.

La música continuará el 9 de agosto con Vanesa Martín, que ofrecerá un concierto marcado por la sensibilidad y la fuerza interpretativa que la caracterizan. El encargado de cerrar esta edición será el popular DJ Juan Magán, el 12 de agosto, poniendo el broche final con una noche de ritmo y baile.