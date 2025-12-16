Verano de música en Algeciras: Vanesa Martín, Gente de Zona, Camela y La Plazuela, cartel del Cabaret Festival 2026

Algeciras se prepara para un verano musical de envergadura con la celebración del Cabaret Festival 2026 en la plaza de toros Las Palomas. El festival, consolidado como uno de los eventos más destacados de la zona, contará este año con un cartel que combina grandes nombres de la música urbana, pop y flamenco-pop.

El duó granadino La Plazuela, en un concierto. / Antonio L. Juárez

La programación arrancará el 31 de julio con Gente de Zona, el dúo cubano que ha conquistado escenarios internacionales con su música contagiosa y ritmos caribeños. Al día siguiente, el 1 de agosto, subirá al escenario La Plazuela, ofreciendo un espectáculo que promete combinar tradición y modernidad en un formato cercano al público.

El 5 de agosto será el turno de Camela, el icónico grupo de tecno-rumba que sigue cosechando éxitos tras más de dos décadas de carrera, y cerrando la programación artística, Vanesa Martín actuará el 9 de agosto, llevando su sensibilidad y fuerza interpretativa al escenario del Cabaret Festival.

La edición de 2026 mantiene la esencia que ha convertido al festival en un referente: ofrecer actuaciones de gran calidad, con artistas consolidados que atraen a público de toda la región. La organización, a cargo de Emell Eventos, asegura que, en caso de imprevistos, se mantendrá la calidad de la programación sustituyendo a los artistas por otros de similar categoría.

Camela, en un momento de su concierto en Fibes. / Juan Carlos Muñoz

Las entradas estarán disponibles tanto para venta anticipada como en taquilla, y se prevé que parte del público llegue desde localidades cercanas, consolidando al Cabaret Festival como un punto de encuentro cultural y musical del verano algecireño.

Con esta nueva edición, el Cabaret Festival reafirma su compromiso con la música de calidad, la cultura y la promoción de un verano lleno de espectáculo en Algeciras.

Gente de zona / DC

En cuanto a la vertiente administrativa, el Ayuntamiento de Algeciras ha iniciado un procedimiento negociado sin publicidad para la contratación del servicio, al considerar que la patente de exclusividad del evento corresponde a la empresa Emell Eventos S.L., con sede en Algeciras. Esta compañía posee los derechos exclusivos de comercialización de los espectáculos del Cabaret Festival.

El presupuesto base de licitación asciende a 225.000 euros sin IVA (272.250 euros con impuestos), cifra que recoge los costes directos e indirectos de la organización. El valor estimado del contrato, teniendo en cuenta los ingresos previstos por la venta de entradas, se fija en 430.000 euros, conforme a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público.