San Roque presenta el Cartel de la Semana Santa 2026, obra del sevillano Taller Daroal

San Roque ha dado este domingo el pistoletazo de salida a la Cuaresma con la presentación del cartel de la Semana Santa 2026, una obra del prestigioso Taller Daroal que conjuga tradición y modernidad en una composición de gran fuerza visual y simbólica. El acto se celebró en el Edificio Alcalde Fernando Palma, antiguo pósito, ante numeroso público cofrade.

El cartel, titulado Stabat Mater Dolorosa, representa a la Virgen del Mayor Dolor en una escena de inspiración cinematográfica, con el perfil de San Roque al fondo y una cuidada simbología en la que la vegetación se transforma visualmente en los cirios del palio. La obra ha sido realizada por los artistas Francisco Rovira y David Romero, integrantes del Taller Daroal, con una técnica mixta que combina óleo sobre tabla y recursos propios del diseño gráfico contemporáneo.

El descubrimiento del cartel corrió a cargo de la alcaldesa accidental y delegada de Tradiciones, María del Mar Collado; el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, José Luis Perales, y el propio Francisco Rovira. Al acto asistieron miembros de la Corporación municipal y numerosos representantes del mundo cofrade sanroqueño.

La presentación fue conducida por José Carlos Pérez, vocal de Secretaría del Consejo Local, y contó con el acompañamiento musical del trío de capilla Salus Infirmorum, de La Línea. Durante el acto, también se procedió a la entrega de las tapas del pregón a la pregonera oficial de la Semana Santa 2026, Sonia Ibáñez, así como a las pregoneras de la Juventud Cofrade, Lola Correro, y del Costalero, Maite Falcón.

José Carlos Pérez destacó la apuesta del Consejo Local por consolidar un legado artístico de alto valor, confiando los carteles oficiales a autores de reconocido prestigio. En este sentido, subrayó la capacidad del Taller Daroal para conjugar el lenguaje de la tradición cofrade con influencias artísticas contemporáneas, como el surrealismo.

Francisco Rovira explicó que la obra refleja el momento en el que la madre de Cristo presencia en soledad la muerte de su hijo, una escena cargada de dramatismo y recogimiento. La Virgen aparece en primer plano, sobre una meseta abierta, con la silueta del municipio al fondo, mientras los juncos mecidos por el viento simbolizan la candelería del palio, creando un potente juego visual entre naturaleza y religiosidad.

El acto concluyó con unas palabras del presidente del Consejo Local, José Luis Perales, quien invitó a los asistentes a vivir la próxima Semana Santa “con intensidad, como si fuera única”, destacando su valor espiritual, cultural y social para el municipio.

El Taller Daroal, fundado en 1996, está integrado por el sevillano David Romero y el murciano Francisco Rovira, ambos con formación universitaria en Imagen y Conservación y Restauración de Obras de Arte. Su trayectoria abarca disciplinas como la pintura, la escultura, la fotografía y la restauración, y son autores de numerosos carteles de Semana Santa en Andalucía y Murcia, varios de ellos ampliamente reconocidos.