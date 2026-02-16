Este joven sanroqueño compite por el premio gastronómico 'Promesas de Le Cordon Bleu'

El joven cocinero Eneko Arbiol Alarcón, alumno del IES Escuela de Hostelería de San Roque, está a un paso de la gran final del XIV Premio Promesas de la Alta Cocina organizado por Le Cordon Bleu Madrid. Pero el pase depende ahora del voto del público.

Su vídeo receta ya puede verse en el perfil oficial de Facebook de la escuela gastronómica y el plazo para apoyarlo finaliza el 20 de febrero. Los votos populares representan un 15% de la puntuación total y serán clave para seleccionar a los diez finalistas que competirán el 14 de abril en Madrid.

Una codorniz rellena para conquistar al jurado

En esta fase participan 50 estudiantes de 30 centros formativos de 20 provincias. El reto común ha sido elaborar una codorniz rellena con patatas suflé, acompañada de salsa y guarnición libre, poniendo a prueba técnica, creatividad y dominio del producto.

Andalucía es una de las comunidades con mayor representación en el certamen, consolidando su peso en la formación culinaria nacional.

Becas de hasta 24.000 euros para los ganadores

El Premio Promesas está dirigido a estudiantes menores de 25 años que cursan el último año de cocina. Los dos primeros clasificados obtendrán becas valoradas en 24.000 y 9.000 euros, respectivamente, mientras que el centro del ganador recibirá 1.500 euros.

Cádiz vuelve a sonar fuerte en la alta cocina. Ahora, el futuro de Eneko Arbiol está también en manos del público. Cada voto cuenta.