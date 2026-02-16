Moreno avisa del "daño" de la huelga de médicos en Andalucía y pide al Ministerio que negocie

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha instado a la ministra de Sanidad, Mónica García, a que "se siente a negociar" y "no deje de hacerlo hasta que llegue a un acuerdo" que permita desconvocar la huelga indefinida de médicos iniciada este lunes contra la reforma del estatuto marco. El mandatario andaluz ha expresado su preocupación ante un conflicto laboral que afectará durante seis meses a millones de pacientes en toda España. Además, ha calificado la situación de "difícil" y ha advertido del impacto directo que estos paros tendrán sobre los ciudadanos. La huelga, convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y otras cinco organizaciones sindicales, contempla una semana de paros cada mes hasta junio de 2025, lo que supondrá la cancelación de miles de citas y actos médicos en consultas externas, quirófanos y áreas no urgentes.

"Son huelgas muy largas, que suponen sin duda alguna la cancelación de miles de citas o de actos médicos que repercuten evidentemente en el malestar", ha señalado Moreno, quien ha mostrado una especial inquietud por la afectación en áreas sensibles como la Atención Temprana. El presidente andaluz subrayó que el Gobierno autonómico carece de competencias para resolver el origen del conflicto, al tratarse de una normativa de ámbito estatal que depende exclusivamente del Ministerio de Sanidad.

"No podemos, en este ámbito nosotros no podemos hacer nada", lamenta Moreno, quien exigió al Ministerio que lidera Mónica García un "esfuerzo decidido" porque "las cosas se dialogan y se intentan acordar". El jefe del Ejecutivo andaluz insistió en que corresponde al Gobierno central alcanzar una solución dialogada con los representantes de los profesionales sanitarios que han convocado los paros. "Insto públicamente a la ministra de Sanidad a que se siente, a que se siente a negociar y que no deje de hacerlo hasta que llegue a un acuerdo", reiteró el presidente, quien pidió "respeto" para los profesionales sanitarios, asegurando que hacen "humanamente todo lo que pueden" ante una demanda asistencial creciente. Moreno destacó la labor de los facultativos andaluces, quienes se enfrentan a una presión asistencial constante en un sistema público que atiende a más de 8,5 millones de personas.

La huelga ha comenzado a las 8:00 de hoy y responde al rechazo de los sindicatos médicos a la reforma del estatuto marco acordada el pasado 26 de enero entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos de clase (CCOO, UGT y CSIF), pero sin el consenso de las organizaciones específicas de la profesión médica. Este desencuentro ha provocado una de las movilizaciones más prolongadas del sector sanitario en los últimos años. Los convocantes reclaman un estatuto propio que recoja las particularidades de su ejercicio profesional. Entre sus principales demandas figuran una nueva clasificación profesional en la categoría A1, una jornada máxima de 35 horas semanales y que se considere voluntario y retribuido cualquier exceso sobre ese horario.

Frente a estas reivindicaciones, el Ministerio de Sanidad defiende que el texto pactado ya incluye mejoras sustanciales, como la limitación de la jornada a 45 horas semanales y la reducción de las guardias de 24 a 17 horas. Sin embargo, el Comité de Huelga mantiene que los paros son la "última opción" tras haber sido ignoradas sus peticiones de negociación diferenciada con las organizaciones médicas.

Desde Almería, Juanma Moreno ha insistido en que es necesario "evitar ese conflicto que afecta de manera decidida y determinante a nuestra sanidad", recordando que los servicios mínimos están garantizados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS). No obstante, el impacto en la actividad programada será inevitable durante las semanas de paro previstas en febrero, marzo, abril, mayo y junio de este año. Los servicios mínimos establecidos por las comunidades autónomas garantizan la atención a urgencias, emergencias, cuidados intensivos y tratamientos oncológicos, pero la actividad ordinaria se verá seriamente afectada. Se espera que decenas de miles de consultas externas, pruebas diagnósticas y cirugías programadas tengan que ser aplazadas en todo el territorio nacional, lo que incrementará las listas de espera.

Servicios mínimos del SAS

En Andalucía, el SAS ha activado protocolos especiales para minimizar el impacto en los pacientes más vulnerables. Las áreas de Atención Primaria, especializada y hospitalaria han recibido instrucciones para priorizar las patologías más graves y urgentes, mientras que las intervenciones quirúrgicas no urgentes y las consultas de revisión serán las más afectadas por los paros.

En los centros donde no se ubique un SUAP o éste tenga un horario de apertura diferente al consultorio se designará como servicio mínimo un médico para la atención exclusiva a la urgencia durante el horario de apertura habitual del centro de Atención Primaria. Los centros que sean consultorios auxiliares no tendrán servicios mínimos asignados. En atención hospitalaria, se mantendrán todos los servicios que habitualmente se presten en domingo o festivo. En urgencias, cuidados críticos y partos, se garantizará la actividad asistencial propia de un domingo o festivo. Los servicios garantizarán el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades urgentes que se realicen en un domingo o festivo.

Además, deben realizar punciones ováricas para la obtención de ovocitos, hemodinámicas, diálisis, radioterapias, quimioterapias, cirugía oncológica y, "en general, actividades asistenciales y de soporte que garanticen la continuidad asistencial en este tipo de pacientes". En caso de hospitalizaciones, debe garantizarse el tratamiento a pacientes que por su morbilidad requieran una asistencia inmediata, no superando el 50% de efectivos de un día laborable en jornada de 8:00 a 15:00.