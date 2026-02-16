Abierto el plazo del XI Certamen Escolar de Cómic del Campo de Gibraltar: 30 premios y exposición final

La creatividad vuelve a tomar protagonismo en el Campo de Gibraltar con la convocatoria del XI Certamen Escolar de Cómic Carlos Pacheco, impulsado por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de San Roque. El plazo de presentación de trabajos ya está abierto y finalizará el próximo 6 de junio de 2026.

El certamen está dirigido a alumnos y alumnas de primero a sexto de Educación Primaria de toda la comarca, con el objetivo de fomentar la imaginación, el talento artístico y el amor por el cómic entre los más jóvenes.

30 premios y una exposición con las mejores obras

En esta undécima edición se concederán un total de 30 premios, consistentes en lotes de material de dibujo, un incentivo perfecto para seguir desarrollando la creatividad de los participantes.

Además, como en ediciones anteriores, se organizará una exposición con las obras más destacadas, dando visibilidad al talento emergente y rindiendo homenaje al legado del historietista sanroqueño Carlos Pacheco, referente internacional del mundo del cómic.

Las bases completas y toda la información sobre el XI Certamen Escolar de Cómic del Campo de Gibraltar pueden consultarse en la web municipal sanroque.es.

Una oportunidad única para que los pequeños artistas de la comarca demuestren que el futuro del cómic está más vivo que nunca.