Estas son las cartas que han enamorado a San Roque: fallo del XI Certamen Literario “Ciudad de San Roque”

San Roque ya tiene ganadores en el XI Certamen Literario de Cartas de Amor “Ciudad de San Roque”, una cita cultural consolidada que cada año celebra el talento literario coincidiendo con San Valentín. El jurado ha hecho público su veredicto tras evaluar numerosas cartas presentadas en las categorías Infantil, Juvenil y Adultos.

En la categoría Infantil, el premio ha sido para Sara Gavira García, del IES Castilla del Pino, por su carta titulada “Latido eterno”. En la modalidad Juvenil, la ganadora ha sido María Villa Pineda con la obra “Querida bisabuela”. Finalmente, en la categoría de Adultos, el reconocimiento ha recaído en el pseudónimo Hopo Samiens por la carta “Roncas amor”.

Premios y publicación de las cartas ganadoras

La delegada de Bibliotecas, Rocío Fernández, ha agradecido la alta participación en este certamen que supera ya la década de trayectoria. Cada categoría cuenta con un único premio, consistente en un lote de libros valorado en 100 euros en Infantil y 100 euros en metálico para Juvenil y Adultos.

Las cartas premiadas serán publicadas por la Red de Bibliotecas de San Roque, que se reserva además la posibilidad de incluir textos finalistas destacados en la misma edición.