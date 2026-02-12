La Dársena del Saladillo se convierte en el nuevo templo del compás

La música en directo y el talento local tendrán nuevo punto de encuentro en Algeciras, de la mano de la Asociación Cultural Sirimusa, con el nacimiento de “Reunión a Compás”, una cita pensada para reunir a aficionados y artistas en un espacio emblemático de la ciudad: los contenedores rojos de la Dársena del Saladillo.

El ciclo arrancará el próximo 18 de febrero a las 20:00 horas y continuará con nuevas fechas ya confirmadas: 18 de marzo, 15 de abril, 20 de mayo y 17 de junio.

Un escaparate para el talento de la zona

“Reunión a Compás” nace con un objetivo claro: ofrecer un espacio donde compartir música, arte y convivencia, al tiempo que se dan a conocer los AIS (Artistas Internos Residentes) de la comarca. La iniciativa pretende poner el foco en creadores locales que desarrollan su actividad en la zona y que encuentran aquí una plataforma para mostrar su trabajo al público.

El enclave elegido, junto al mar y en uno de los espacios culturales más dinámicos de la ciudad, refuerza el carácter abierto y participativo del encuentro.

Cinco citas para marcar en el calendario

Con cinco fechas ya cerradas hasta junio, el ciclo se presenta como una propuesta estable dentro de la agenda cultural algecireña, apostando por la cercanía entre artistas y público y por la creación de comunidad en torno al arte.

La Dársena del Saladillo volverá así a sonar a compás, consolidándose como uno de los escenarios alternativos con más personalidad del Campo de Gibraltar.