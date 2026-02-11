Malú hace historia en Madrid: siete noches seguidas de concierto que prometen ser inolvidables
La artista actuará en Live Las Ventas los días 20 y 22 de febrero y 1, 5, 12, 13 y 15 de marzo
Malú vuelve a demostrar que sigue siendo una de las artistas más queridas y potentes del panorama musical español. La cantante ha anunciado siete noches de concierto en Live Las Ventas (Madrid), una cita excepcional que se repartirá entre finales de febrero y el mes de marzo y que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales del año.
Siete fechas, un mismo escenario y miles de emociones
Las actuaciones tendrán lugar los días 20 y 22 de febrero, y continuarán en marzo los días 1, 5, 12, 13 y 15, consolidando una residencia artística que muy pocos artistas pueden permitirse. Durante estas siete noches, Malú se reencontrará con su público en un formato que apunta a ser intenso, cercano y cargado de emoción.
Live Las Ventas se transformará así en el epicentro de la música en directo durante varias semanas, acogiendo a miles de seguidores dispuestos a corear cada canción y a vivir una experiencia única junto a una artista que ha marcado a varias generaciones. Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster.
Una cita clave en su carrera
Con esta serie de conciertos, Malú reafirma su conexión con Madrid y con un público que la ha acompañado durante toda su trayectoria. Siete fechas consecutivas en un mismo recinto no solo reflejan el respaldo de sus fans, sino también el momento artístico y personal que atraviesa la cantante.
