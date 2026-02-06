Alejandro Sanz vuelve a mirar al Campo de Gibraltar y revoluciona Instagram con una imagen del Rinconcillo

Alejandro Sanz lo ha vuelto a hacer. El artista madrileño ha sorprendido a sus seguidores al compartir en su perfil oficial de Instagram una publicación del fotógrafo Ramón Sánchez en la que aparece la playa del Rinconcillo, uno de los enclaves más queridos de Algeciras. Un simple gesto que, en cuestión de minutos, ha provocado una auténtica avalancha de reacciones, comentarios y orgullo local.

La imagen, bañada por la calma y la luz característica del litoral algecireño, va acompañada por “El trato”, una de las canciones más reconocibles del propio Alejandro Sanz. Una elección nada casual que ha multiplicado el impacto emocional del momento y ha hecho que muchos interpreten la publicación como un guiño directo a la tierra, al recuerdo y a la inspiración.

Storie de Alejandro Sanz

Un guiño que vale oro para Algeciras

No es la primera vez que Alejandro Sanz conecta con el sur desde sus redes, pero esta vez el protagonista es un rincón muy concreto: el Rinconcillo, una playa cargada de memoria colectiva para generaciones de algecireños.

La combinación de imagen y música ha sido suficiente para que muchos seguidores se pregunten si detrás de esta publicación hay nostalgia, inspiración creativa o simplemente amor por el paisaje.

Redes en ebullición y orgullo local

La publicación compartida ha corrido como la pólvora entre usuarios del Campo de Gibraltar, que no han tardado en llenar las redes de mensajes celebrando que una de las mayores estrellas de la música española vuelva a poner el foco en su tierra.

Un detalle aparentemente sencillo que demuestra el poder de una imagen… y de una canción en el momento justo.