Pablo López convierte La Línea en epicentro musical el 21 de marzo

La Línea de la Concepción se prepara para vivir una de las citas musicales más destacadas de la primavera. Pablo López actuará el próximo 21 de marzo en el marco de La Línea Música, ofreciendo un concierto que promete emociones fuertes en el Palacio de Congresos del municipio.

La Línea Música sigue sumando grandes nombres

La celebración de este concierto refuerza la apuesta de La Línea Música por traer a la ciudad propuestas de primer nivel, convirtiendo el Palacio de Congresos en un espacio de referencia para la música en directo en el Campo de Gibraltar.

La cita del 21 de marzo se perfila así como una noche imprescindible para los amantes de la música en directo, con un cartel que promete intensidad, sensibilidad y conexión con el público desde el primer acorde.