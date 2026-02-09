La Línea, epicentro de la Operación Odín: la Policía Nacional desmantela una red que abastecía de armas al narcotráfico

La Línea de la Concepción vuelve a situarse en el foco de la lucha contra el crimen organizado tras el contundente golpe asestado por la Policía Nacional a una organización criminal dedicada al tráfico de armas de fuego vinculadas al narcotráfico. La denominada Operación Odín se ha saldado con dieciséis personas detenidas, dieciséis registros domiciliarios y la intervención de un importante arsenal que iba a parar a manos de grupos dedicados al tráfico de drogas.

Según ha informado la Policía Nacional, la organización desarticulada se dedicaba a la adquisición, venta y distribución de armas de fuego, que posteriormente eran suministradas a redes de narcotráfico. Estas armas eran utilizadas tanto para garantizar la seguridad de los alijos de droga como para reforzar la capacidad operativa y violenta de las organizaciones criminales.

La fase de explotación de la investigación, desarrollada de manera simultánea, tuvo como uno de sus principales escenarios La Línea, junto a las localidades sevillanas de Dos Hermanas y Los Palacios, donde se llevaron a cabo los dieciséis registros domiciliarios que permitieron la detención de los implicados. Entre los arrestados se encuentran los principales miembros de la estructura criminal, así como varios intermediarios clave, lo que ha permitido su completa desarticulación.

Durante los registros, los agentes intervinieron once armas de fuego cortas y siete armas largas, además de munición de distintos calibres, más de 180.000 euros en efectivo y otros efectos de gran interés para la investigación, que continúan siendo analizados por los especialistas.

Desde la Policía Nacional subrayan que esta actuación supone un golpe de gran relevancia para las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, ya que el tráfico de armas de fuego es uno de los factores que más contribuyen a la escalada de violencia asociada al crimen organizado. La retirada de este arsenal del circuito delictivo reduce de forma directa el riesgo para la seguridad ciudadana y debilita la capacidad operativa de estos grupos.

La Operación Odín refuerza así la presión policial sobre las redes criminales que operan en el Campo de Gibraltar.