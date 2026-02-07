De Algeciras a Dubái: el mapa global del narco que salpica a un exjefe policial y a un primo del rey Felipe VI

De los muelles del Puerto de Algeciras a las mansiones de lujo de Dubái. Ese es el eje sobre el que gira la compleja investigación que mantiene en prisión a un exalto mando policial y ha puesto bajo la lupa una presunta red de narcotráfico y blanqueo de capitales que operó durante años a escala global. Un entramado que, según la Audiencia Nacional, habría logrado introducir en España toneladas de cocaína ocultas en contenedores de fruta procedentes de Sudamérica, parte de ellas a través de la dársena algecireña.

Los últimos avances en la causa sobre la Operación Augur dirigida por el juez Francisco de Jorge y la Fiscalía Antidroga dibujan un sofisticado entramado de relaciones personales, intereses económicos y operativas financieras que se extienden por Emiratos Árabes Unidos, Panamá o incluso el pequeño país africano de Santo Tomé y Príncipe. Todo con un objetivo: lavar los millonarios beneficios obtenidos del narcotráfico entre 2020 y 2024.

La investigación se intensificó tras la incautación en 2024 del mayor alijo de cocaína jamás interceptado en España: 13 toneladas llegadas desde Ecuador. Un golpe histórico que destapó una causa con decenas de investigados y que mantiene en prisión desde entonces a Óscar Sánchez Gil, exjefe de la UDEF en Madrid.

Vecinos en Dubái y narcos de alto nivel

El análisis del teléfono móvil de Ignacio Torán, considerado por los investigadores como el presunto líder de la trama, ha permitido a la Unidad de Asuntos Internos reconstruir sus contactos con “grandes narcotraficantes” asentados en Dubái, donde varios de ellos llegaron a convivir en una exclusiva urbanización de Palm Jumeirah.

Los informes policiales citan a Alejandro S. V., alias El Tigre, y a Perikles D. D., a quienes sitúan como responsables de coordinar envíos de cocaína desde Sudamérica. Ambos residían en mansiones de lujo y eran conocidos en las conversaciones como “los amigos de Torán”. En ese mismo complejo, el presunto cabecilla de la red habría adquirido una vivienda valorada en unos 10 millones de euros.

Los mensajes intervenidos, salpicados del recurrente “bro”, revelan también tensiones internas tras la incautación de las 13 toneladas. Las sospechas de un chivatazo cruzaron de un lado a otro hasta el punto de plantearse, según los investigadores, someter a El Tigre a un polígrafo. Finalmente, Torán llegó a la conclusión de que la filtración procedió de Ecuador.

El valor de tener un policía “amigo”

Uno de los pilares de la investigación es la presunta captación de un alto mando policial, un hecho que, según los informes, otorgó “prestigio” a la organización en el mundo del narcotráfico. Ignacio Torán presumía de su relación con Óscar Sánchez, a quien se refería como “amigo” y del que, supuestamente, obtenía información clave para esquivar controles policiales.

Las conversaciones reflejan el malestar del inspector investigado tras el gran alijo de 2024, sorprendido por una operación que no aparecía en los sistemas policiales y que se ejecutó sin contacto con Aduanas. “Yo tengo el poder. Y más con el chivatazo”, llegó a afirmar Torán en uno de los mensajes analizados.

Algeciras, punto clave del tráfico

La conexión con Algeciras no es menor. Los investigadores atribuyen a la red la introducción en España de más de 14 toneladas de cocaína, parte de ellas a través del principal puerto del sur de Europa. En 2021, la Policía interceptó en el Puerto de Algeciras 1.605 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de piñas procedente de Sudamérica.

Pero la sospecha va mucho más allá. Las anotaciones halladas en el móvil del exjefe policial han llevado a pensar que la organización podría haber introducido al menos otros 37 contenedores, con cerca de 59 toneladas de cocaína adicionales, valoradas en más de 2.000 millones de euros.

Un blanqueo que cruza continentes

El rastro del dinero conduce a una compleja arquitectura financiera. Los investigadores analizan estructuras societarias en España, Panamá y Dubái, el uso de testaferros y plataformas de banca anidada, así como operaciones con criptomonedas en Santo Tomé y Príncipe.

Entre las inversiones atribuidas a Torán figuran inmuebles en Madrid e Ibiza, oro, relojes y bolsos de lujo, participaciones en clubes de fútbol, licencias VTC y sociedades inmobiliarias. Solo en España, la Policía cifra en más de 12 millones de euros los bienes que se le atribuyen, ninguno a su nombre.

En Panamá, la investigación apunta a una estructura societaria y bancaria destinada a ocultar el origen de los fondos, en la que aparece implicado Francisco de Borbón, primo lejano del rey Felipe VI, detenido recientemente y puesto en libertad bajo fianza. Según la Policía, figuraría como titular de cuentas donde se canalizaba el dinero, extremo que él ha negado.

Además, los agentes han detectado la gestión de cantidades millonarias a través de plataformas financieras vinculadas a Santo Tomé y Príncipe, entre ellas ET Bank, dedicada supuestamente a la gestión de divisas y criptoactivos y a la emisión de tarjetas para reintroducir el dinero del narcotráfico en el circuito legal.

Una causa abierta y en expansión

Ignacio Torán fue detenido de nuevo tras comparecer ante el juez y el próximo lunes se decidirá si reingresa en prisión, de la que salió en 2025 por un error procesal. La causa sigue creciendo, tanto en número de investigados como en ramificaciones internacionales, mientras los investigadores tratan de cerrar el círculo de una red que tuvo en el Puerto de Algeciras una de sus principales puertas de entrada y que acabó desplegando su sombra desde el estrecho de Gibraltar hasta Dubái.