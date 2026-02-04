Detenido Francisco de Borbón por blanqueo en la red de narcos del exjefe de la UDEF destapada gracias al alijo de Algeciras

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a Francisco de Borbón, primo lejano del rey Felipe VI, acusado de blanqueo, y a otras tres personas más, todas ellas presuntamente vinculadas a la red de narcotraficantes por la que fue arrestado en noviembre de 2024 el exjefe policial de la UDEF en Madrid, que ocultaba emparedados más de 20 millones de euros. La investigación abarca a varias empresas relacionadas presuntamente con el mundo del narco y se aceleró con el hallazgo de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras en 2024 por la Policía y la Agencia Tributaria, el considerado mayor alijo de esta droga incautado en España y el segundo en Europa.

Entre los cuatro detenidos hay una mujer y un abogado. Francisco de Borbón estaría vinculado presuntamente con el blanqueo de los beneficios de la organización de narcotraficantes a través de una empresa de criptomonedas.

Está previsto que este miércoles De Borbón pase a disposición judicial dante el magistrado de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, que dirige las diligencias desde que en noviembre de 2024 se explotara la operación policial en torno a una red que trataba de colar cocaína en España oculta en contenedores de fruta y por la que fue detenido el ex inspector jefe de Delitos Económicos de la Brigada de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Madrid Óscar S.G.

Según los investigadores, este daba cobertura a la entrada de droga en contenedores y se sospecha que cobraba cerca de un millón de euros por cada entrada de droga que facilitaba a la organización. En los registros practicados por Asuntos Internos se le encontraron 20 millones de euros emparedados en su casa de Alcalá de Henares (Madrid) y casi otro millón escondido en su despacho de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Una veintena de detenidos, casi la mitad en libertad

Junto a él y su mujer, también policía, fueron detenidas otras trece personas, todas ellas supuestos narcos o blanqueadores, aunque también fueron arrestadas otras ocho personas en diciembre de 2024 y marzo de 2025.

El pasado mes de mayo la Audiencia Nacional ratificó la prisión provisional para el exjefe de la UDEF por el "evidente" riesgo de fuga que suponía su supuesta integración en una organización delictiva y las elevadas cantidades de dinero que parecía manejar.

El juez Francisco de Jorge había decretado meses antes la libertad de siete investigados en la misma causa después de que la Sala le ordenara excarcelar a otro detenido, el presunto socio del policía, Ignacio T., al considerar que el juez no le había facilitado elementos esenciales de la causa cuando le envió a prisión, al estar secreta.