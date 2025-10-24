Javier Sierra celebra el Día de la Biblioteca con cinco lecturas imprescindibles para los amantes del misterio y la historia

El Día de la Biblioteca se ha convertido en una cita señalada para los apasionados de la lectura, y este año ha contado con un invitado de excepción. El escritor Javier Sierra, Premio Planeta y reconocido por sus novelas en las que el arte, la historia y el misterio se entrelazan, visitó La Línea de la Concepción el pasado miércoles 22 de octubre. Lo hizo dentro del programa cultural impulsado por la Biblioteca Municipal José Riquelme, donde ofreció una charla sobre su nueva obra, El plan maestro.

Europa Sur aprovechó la ocasión para pedirle al autor cinco recomendaciones literarias que, según él, todo lector curioso debería explorar. Libros nuevo o que han inspirado a generaciones de lectores y que, al igual que sus propias novelas, invitan a mirar el pasado con nuevos ojos.

1. El último secreto, de Dan Brown

Una novela que combina símbolos, ciencia y religión en una trama vertiginosa. Brown entrelaza los misterios de la fe y los avances tecnológicos en una historia en la que un descubrimiento científico amenaza con cambiar la visión del mundo.

2. El ocho, de Katherine Neville

Considerada una de las grandes obras del thriller histórico moderno, El ocho alterna dos líneas temporales —la Revolución Francesa y los años setenta— para seguir la pista de un ajedrez legendario que encierra un poder oculto.

3. La lápida templaria, de Nicholas Wilcox (pseudónimo de Juan Eslava Galán)

Ambientada entre España e Inglaterra, esta novela explora los enigmas de la Orden del Temple a través de una investigación arqueológica llena de secretos, manuscritos antiguos y símbolos que conectan pasado y presente.

4. Las huellas de los dioses, de Graham Hancock

Un ensayo apasionante que propone una teoría alternativa sobre los orígenes de la civilización humana. Hancock combina arqueología, mitología y geografía para sugerir la existencia de una civilización perdida anterior a todas las conocidas.

5. El último catón, de Matilde Asensi

Una historia de aventuras y religión que sigue a una paleógrafa del Vaticano en una investigación sobre reliquias cristianas robadas. Asensi mezcla historia, simbología y acción en una trama que viaja por los secretos del cristianismo y los lugares sagrados de la antigüedad.

Con estas cinco propuestas, Javier Sierra invita a celebrar el Día de la Biblioteca como una oportunidad para descubrir historias que despiertan la curiosidad, desafían el pensamiento y reafirman el poder del conocimiento. Porque, como demuestra su propia obra, entre los libros aún se esconden las claves de los mayores misterios de la humanidad.