El misterio de Javier Sierra llena el Palacio de Congresos de La Línea

El evento tuvo que cambiarse de ubicación hace una semana para “garantizar la mayor afluencia de público posible”. No era para menos: antes de las 18:00, el ambiente en las inmediaciones del Palacio de Congresos de La Línea era electrizante. Entusiastas lectores portaban libros del autor bajo el brazo, deseosos de escucharlo en el encuentro gratuito organizado por la Biblioteca Municipal José Riquelme con motivo del Día de las Bibliotecas. Todos esperaban ansiosos a Javier Sierra. Y no defraudó.

Javier Sierra (Teruel, 1971) sintió el calor de los linenses y campogibraltareños durante una tarde cargada de literatura, arte y misterio. El escritor se encuentra de gira con El plan maestro, su última novela, una nueva aventura que retoma una de sus historias más emblemáticas: la de Luis Fovel, el maestro que en 1990 abordó al joven Sierra en el Museo del Prado y que, desde entonces, se convirtió en una de sus grandes obsesiones. Aquella experiencia inspiró en 2013 El maestro del Prado, y ahora vuelve a cobrar vida en una búsqueda que revela la existencia de un “plan maestro” que otorga al arte un sentido trascendental.

El público, en la conferencia de Javier Sierra. / Erasmo Fenoy

Sin embargo, al autor no le gusta hablar directamente de sus libros en las presentaciones. Siempre ha apostado por explorar el contexto, invitar a los asistentes a descubrirlo y participar. A jugar y compartir. Y en esta ocasión no fue diferente.

El escritor turolense proyectó imágenes que despertaron la imaginación, la agudeza y la “segunda visión” del público. Cuadros acompañados de anécdotas, interpretaciones y secretos del arte e historia que mantuvieron embelesada a una sala repleta. Quienes acudieron con su nuevo libro, listos para conseguir su firma, se marcharon aún más convencidos y emocionados tras la charla. Otros compartían sonrisas y comentarios cómplices, asegurando que, sin duda, El plan maestro será su próxima lectura.