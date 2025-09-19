Javier Sierra protagoniza la programación de octubre en la biblioteca José Riquelme de La Línea

La biblioteca municipal José Riquelme de La Línea ha preparado una programación especial para el mes de octubre, en la que el escritor Javier Sierra será la figura central. La cita está prevista para el martes 22 de octubre, a las 18:00, en el teatro Paseo de La Velada, según ha confirmado la delegación de Cultura que dirige la concejal Raquel Ñeco.

El evento forma parte de las actividades enmarcadas en la conmemoración del Día Internacional de las Bibliotecas, que se celebra el 24 de octubre.

Programación del Día Internacional de las Bibliotecas

Ese mismo día, a las 10:00, se llevarán a cabo visitas escolares concertadas con centros educativos en la Sala Infantil.

Del 27 al 31 de octubre, la biblioteca ofrecerá varias propuestas:

Selección bibliográfica sobre novelas de Misterio y Terror , disponible en la Sala de Narrativa.

, disponible en la Sala de Narrativa. Lectura Fácil Dramatizada “Convención de Monstruos”, a cargo del Club de Lectura Fácil “Los Navegantes”. Será el 27 de octubre a las 11:30 , en la Sala de Lectura, con entrada libre hasta completar aforo.

“Convención de Monstruos”, a cargo del Club de Lectura Fácil “Los Navegantes”. Será el 27 de octubre a las , en la Sala de Lectura, con entrada libre hasta completar aforo. Cuentacuentos Infantil de Halloween "¡A todos los monstruos les da miedo la oscuridad!," acompañado de talleres infantiles, el 30 de octubre a las 17:30 en la Sala Infantil. La actividad está dirigida a menores a partir de 3 años y requiere inscripción previa en la biblioteca. Los niños podrán acudir disfrazados.

Vuelven las sesiones del Club de Lectura Fácil

Por otro lado, desde el 1 de octubre se han retomado las sesiones del Club de Lectura Fácil “Los Navegantes”, que se celebran todos los miércoles a las 11:30 en la Sala de Lectura. La participación requiere inscripción previa en la biblioteca.