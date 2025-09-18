Un viaje al medievo y la fantasía llega a La Línea en la “V Jornada Fantástica”

La Línea se prepara para vivir un día de aventuras, magia y recreaciones históricas. El próximo 27 de septiembre, los jardines Saccone se transformarán en un escenario de fantasía con motivo de la celebración de la “V Jornada Fantástica”, una iniciativa organizada por la delegación municipal de Juventud —que dirige el concejal Alejandro Rodríguez— en colaboración con la asociación Lo Sé y Me Importa y el Museo Cruz Herrera.

El evento, que se desarrollará de 11:00 a 22:00, propone una amplia programación que mezcla cultura, ocio y espectáculo. Entre las actividades destacan las zonas libres de Softcombat, tiro con arco, esgrima histórico, exhibiciones, ludoteca, exposiciones y photocalls temáticos. Además, se impartirán talleres tan variados como caballería, herrería, tinta y pluma, runas mágicas y escudos.

Programa de la V Jornada Fantástica de La Línea. / E.S.

Los visitantes también podrán disfrutar de un Torneo de Softcombat, un Concurso de Cosplay y un atractivo sorteo de una “Tapa de Ramen”, que promete ser uno de los momentos más esperados de la jornada.

El ambiente se completará con pasacalles y teatralizaciones que recorrerán las calles a las 13:00, 17:00 y 20:00, transportando al público a un universo fantástico donde convivirán caballeros, criaturas mágicas y personajes de ficción.

Con esta quinta edición, la Jornada Fantástica se consolida como una cita imprescindible para quienes buscan experiencias diferentes y un turismo cultural con un toque de imaginación.