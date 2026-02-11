¿Te atreves a enamorarte sin mirar la portada? San Roque vuelve a celebrar su “Cita a ciegas con un libro”

La Red de Bibliotecas de San Roque vuelve a invitar a la ciudadanía a dejarse sorprender por la lectura con una nueva edición de “Cita a ciegas con un libro”, una propuesta que se desarrollará del miércoles 11 al viernes 13 de febrero, coincidiendo con la celebración de San Valentín.

La actividad, coordinada por la concejal Rocío Fernández, consiste en un expositor repleto de libros sorpresa, cuidadosamente envueltos para que ni el título ni el autor sean visibles. De este modo, los usuarios podrán llevarse en préstamo un ejemplar sin saber qué historia les espera en su interior.

Romper prejuicios y descubrir joyas ocultas

Desde Bibliotecas se anima a los lectores a participar en esta experiencia cuyo objetivo es claro: erradicar prejuicios y evitar opiniones sesgadas a la hora de elegir lectura. Muchas veces, determinados autores acumulan largas listas de espera, mientras que otras obras, igualmente brillantes y magistralmente escritas, pasan desapercibidas.

Esta iniciativa pone el foco precisamente en esos libros menos conocidos, dándoles la oportunidad de encontrar “el amor de su vida” entre los lectores de San Roque.

Una idea con éxito internacional

La propuesta está inspirada en el proyecto “Blind Date with a Book”, desarrollado por una biblioteca pública de Los Ángeles (EEUU), donde cosechó un notable éxito. Once años después de su implantación en el municipio, la actividad se ha consolidado como una de las citas culturales más originales del calendario local.

Porque a veces, el mejor flechazo literario surge cuando menos lo esperas.