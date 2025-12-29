Diez libros recomendados para leer y regalar en 2026

El nuevo año está a la vuelta de la esquina. Para que encuentres el libro perfecto para regalar o para tu lista de lecturas de 2026, el equipo de Bahía de Letras ha seleccionado una cuidada lista de obras que abarcan desde autores y temáticas locales hasta literatura española, internacional, juvenil, de autoayuda y thriller.

Ya sea para sorprender a alguien especial o para mimarte a ti mismo, estos libros son una apuesta segura para llenar de historias, conocimiento y emociones el año que está por venir.

Luis Miguel Uceda, un veterano de las librerías de la comarca y uno de los comandantes en jefe de Bahía de Letras, con tiendas en Los Barrios y Algeciras, aconseja dos títulos con mucha seña campogibraltareña:

'Reina de Corazones. Larissa Swirski', de Liana Romero y Wayne Jamison

21,50 euros - 312 páginas.

A través de los ojos de Liana Romero, hija de la legendaria Larissa Swirski, este libro narra la historia de una de las operaciones más fascinantes de la II Guerra Mundial en el Peñón de Gibraltar. Swirski, conocida como la Reina de Corazones, fue la única triple espía documentada del conflicto en suelo español. Descendiente de la rama bastarda de los Romanov, su familia huyó de Odesa tras la revolución bolchevique de 1917, y por avatares del destino, terminó en España. Allí, su vida se entrelazó con los secretos y las intrigas que marcaron la historia de la zona durante la guerra.

'Historia de la Algeciras medieval. El final de al-Yazirat al-Jadra en el siglo XIV', de José Antonio Ortega Espinosa

24, 95 euros – 416 páginas.

Esta obra académica trata de responder a tres grandes incógnitas sobre la ciudad en época medieval: La datación exacta del abandono y la demolición de la urbe; las causas de la decisión nazarí de arrasar Algeciras, “más allá de los tópicos repetidos durante siglos”; y la vida que resistió en el territorio algecireño tras la ruina, “desmintiendo la idea de un paraje vacío y deshabitado durante siglos”.

Juan Ocaña, el segundo de los comandantes con aire quijotesco, como los describió Francisco García Arévalo, ha escogido un título de narrativa española y otro de extranjera:

'Días de sol y piedra. De los Alpes a Roma', de Pepe Pérez-Muelas

21,95 euros – 248 páginas.

Un Grand Tour europeo moderno y en bicicleta. Pérez-Muelas narra un viaje que tiene como trasfondo una crisis existencial donde la historia y la literatura cobran un papel trascendental. En esta odisea a pedales, el autor nos transmite la belleza de la Emilia Romaña o la Toscana a la vez que nos sumerge y relaciona con personajes históricos como Petrarca, Primo Levi, Cesare Pavese o William Turner.

'¿Qué pasa con Baum?', de Woody Allen

20,50 euros – 216 páginas.

A sus noventa años, el director de cine neoyorquino se estrena como novelista con esta obra que sirve de homenaje a la gran ciudad. En ella, el protagonista sigue el esquema de su característico estilo: un hombre intelectual con problemas emocionales y sociales donde la risa está asegurada.

Isa Gil, la directora de orquesta en la librería de Algeciras, ha seleccionado un título de narrativa nacional y otro de autoayuda:

'Comerás flores', de Lucía Solla Sobral

19,95 euros – 248 páginas.

Premio El Ojo Crítico de Narrativa 2025. La novela debut de la autora narra la historia de muchas jóvenes en el trascurro a la vida adulta y la construcción de una identidad. En esta novela la amistad juega un papel trascendental como red de apoyo ante las distintas caras de las relaciones de pareja y el duelo.

'Querida yo: tenemos que hablar. Conócete y sé feliz contigo', de Elizabeth Clapés

17,95 euros – 144 páginas.

Este libro es una obra que ahonda en la necesidad de “conocerse a uno misma”. “¿Por qué me noto tan sensible? ¿Por qué siempre estoy a la defensiva? ¿Por qué siento ansiedad? ¿Qué me pasa? Por eso, querida amiga, tenemos que hablar”.

Libros a la venta en Bahía de Letras, en Algeciras.

Lidia Lobato, experta en literatura juvenil, romántica y fantasía de nuestra librería, recomienda uno de los títulos más exitosos:

'Caraval', de Stephanie Garber

23,90 euros – 384 páginas.

Magia, amor y aventura definen el primer libro de la trilogía de la historia de la joven Scarlett Dragna. Scarlett sueña con escapar de la isla de Trisda, gobernada por su padre. Ella y su hermana, Tella, desean asistir a Caraval, una celebración especial que dura una semana. Cuando parece que sus deseos se cumplen, Tella es secuestrada por el organizador del espectáculo. Scarlett, a contrarreloj, se ve inmersa en una difícil para salvar a su hermana.

Candela Millares-Blanco Ruiz, la filósofa del equipo, recomienda una novela extranjera:

'Las ocho montañas', de Paolo Cognetti

19,90 euros – 240 páginas.

Galardonada con los premios Strega en Italia y Médicis como mejor novela extranjera en Francia. Esta novela narra la historia de Pietro, un chico de ciudad que veranea en los Alpes italianos. Es amigo de Bruno, hijo de un albañil de la zona, aunque que solo conoce los montes y que pastorea las vacas de su tío. Tienen apenas once años y un mundo entero les separa. Pero, verano tras verano, forjan una profunda amistad mientras Bruno inicia a Pietro en los secretos de la montaña.

Con un lenguaje puro y poético, Paolo Cognetti traza un viaje vital, íntimo y universal, en una novela magnética y poderosa que explora lo robusto y lo granítico de las relaciones entre amigos, padres e hijos.

Adriel Pacheco, el jovencísimo bibliófilo recomienda un clásico:

'Novela de ajedrez', de Stefan Zweig

15 euros – 120 páginas.

Este libro de pequeñas dimensiones guarda una gran historia, la de Mirko Czentovič, el campeón mundial de ajedrez. Durante la II Guerra Mundial y en un viaje en tren a Buenos Aires un enigmático señor austriaco, B., logra acabar una partida en tablas y deja al campeón en evidencia ante el público. ¿Quién es ese señor? ¿Dónde ha aprendido a jugar?

Sergio González Uceda, aprendiz de librero, recomienda un pequeño libro:

'Clásicos para la vida. Una pequeña biblioteca ideal', de Nuccio Ordine

14 euros – 192 páginas.

Esta obra permite llevar en un solo libro una biblioteca en forma de píldoras. El autor plasma en este pequeño ensayo un experimento que realizó durante 15 años: “he leído cada lunes a mis estudiantes breves citas de obras en verso o en prosa no necesariamente ligadas al tema del curso monográfico”. […] “Además de los alumnos habituales, aparecían en el aula caras nuevas: caras de jóvenes matriculados en otros departamentos humanísticos y científicos o, incluso, amigos de los asistentes, atraídos simplemente por la curiosidad de escuchar la palabra de un poeta o un novelista. Pasado un tiempo, los mensajes recibidos y el azar de las conversaciones me han permitido verificar que, finalmente, algunos de ellos habían decidido leer más clásicos y leerlos enteros”. Ordine fue Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2023.