San Roque ayuda con voluntarios a limpiar las calles de Tesorillo tras las inundaciones

Solidaridad entre dos municipios vecinos del Campo de Gibraltar. El Ayuntamiento de San Roque se ha prestado a ayudar al de San Martín del Tesorillo en la limpieza de las calles del pueblo, uno de los más afectados por las recientes inundaciones y temporales provocados por las borrascas. La colaboración sanroqueña se coordina con operarios voluntarios de la empresa Valoriza que están con maquinaria sobre el terreno.

El teniente de alcalde delegado de Limpieza y Medio Ambiente del Ayuntamiento sanroqueño, Juan Serván, ha visitado junto al alcalde de San Martín del Tesorillo, Jesús Fernández Rey, los lugares de dicho municipio donde los operarios voluntarios de San Roque están realizando labores de limpieza. Fernández agradeció la ayuda del Ayuntamiento de San Roque e hizo hincapié en el apoyo recibido por parte del acalde, Juan Carlos Ruiz Boix. “Agradecemos la pronta respuesta por parte de Juan Carlos quien, a pesar de su situación personal, inmediatamente nos llamó y se ofreció a ayudar”, comentó.

Juan Serván, por su parte, animó a los vecinos de todos los municipios de la comarca a aportar su ayuda, para que así “el pueblo vuelva pronto a su normalidad”. Explicó cómo, desde la Delegación de Limpieza de San Roque, se coordinó la búsqueda de voluntarios y como la empresa Valoriza se unió a la causa aportando operarios y maquinaria de limpieza de manera desinteresada.

En el caso de Tesorillo, el agua alcanzó niveles nunca vistos, superándose 40 centímetros la marca histórica de inundación. El municipio organizó un banco de alimentos y objetos dispuesto a recibir aportaciones de todo aquel que quiera ayudar.

Los temporales que azotaron la comarca estas últimas semanas provocaron el desbordamiento de los ríos Guadiaro y Hozgarganta, causando importantes inundaciones de calles y viviendas en San Martín del Tesorillo y Jimena de la Frontera, así como en varias zonas de San Roque, Los Barrios, Algeciras, Tarifa y otros puntos de la comarca.