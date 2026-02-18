David Palomar y Duquende, en los conciertos flamencos de marzo en el Centro Paco de Lucía de Algeciras

El Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras afronta el mes de marzo con una programación que ahonda en su identidad como espacio dedicado a la memoria y la creación en torno al flamenco y la guitarra. Cuatro espectáculos entre el 13 y el 26 de marzo, todos a las 19:00, aportarán a los aficionados un recorrido por distintas sensibilidades del panorama flamenco actual.

El Centro de Interpretación Paco de Lucía que acogerá la programación cultural de marzo.

El ciclo se abrirá el viernes 13 de marzo con Universo Cádiz, espectáculo encabezado por el cantaor David Palomar, acompañado a la guitarra por Rubén Lara. La propuesta plantea un recorrido por los cantes más representativos de la provincia gaditana, desde las alegrías y cantiñas hasta los tangos y bulerías, con especial atención al carácter festero y a la impronta marinera que distingue al flamenco de la Bahía. Palomar, con una trayectoria avalada por escenarios nacionales e internacionales, aportará un repertorio entre tradición y personalidad artística, mientras la guitarra de Lara con un formato que prioriza la cercanía con el público.

El jueves 19 de marzo será el turno del concierto gratuito Satisfecho, a cargo de Manolo Báez, quien comparecerá en un formato íntimo con voz, guitarra y armónica. La propuesta, de corte más personal, se adentra en un repertorio de autor en el que confluyen influencias del flamenco, la canción de raíz y sonoridades contemporáneas. El carácter gratuito de la cita refuerza la vocación abierta del centro y su voluntad de facilitar el acceso a la cultura a todos los públicos.

La programación continuará el viernes 20 de marzo con Esencia, espectáculo de Dudenque, que estará acompañado por Julio Torres a la guitarra, así como por Tatiana Núñez y Cepa Núñez a las palmas. El montaje reivindica el formato clásico de cuadro flamenco, donde el cante ocupa el eje central y el acompañamiento se convierte en elemento indispensable para la construcción del discurso artístico. La propuesta pretende subrayar la pureza del directo, apostando por la intensidad interpretativa y la conexión inmediata con el público.

El ciclo se cerrará el jueves 26 de marzo con la actuación de María Jesús Bernal y Manuel Jero, en un concierto que llega de la mano de la Sociedad del Cante Grande. Esta colaboración pone de relieve la implicación del tejido asociativo local en la dinamización cultural del municipio y refuerza la conexión entre el centro y las entidades históricamente vinculadas a la defensa y promoción del cante.

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras, Pilar Pintor, incidió en que cada una de estas citas responde a la voluntad de “rendir homenaje al legado y a la figura de Paco de Lucía”, no solo desde la evocación simbólica, sino también a través de una programación coherente con su espíritu innovador y su defensa de la excelencia artística. En este sentido, el Centro de Interpretación continúa ampliando su oferta más allá de la dimensión expositiva para consolidarse como un espacio vivo, donde la música no solo se recuerda, sino que se interpreta.

El monumento a Paco de Lucía en Algeciras.

Con este ciclo de marzo, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por un modelo cultural sostenido en el tiempo, capaz de atraer a públicos diversos y de situar al Centro de Interpretación como un referente estable dentro del calendario cultural de la ciudad, en consonancia con la herencia artística del maestro algecireño y con el pulso creativo del flamenco.