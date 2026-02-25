Rafael Álvarez ‘El Brujo’ llega a Los Barrios con una conferencia magistral en las Jornadas Culturales Andaluzas

Las Jornadas Culturales Andaluzas de Los Barrios contarán con un invitado de excepción. El próximo 26 de febrero a las 19:00 horas, el prestigioso actor y dramaturgo Rafael Álvarez El Brujo protagonizará una conferencia magistral titulada ‘La ley de la vida’ en el Hotel Montera. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

La delegada de Participación Ciudadana, Sara Lobato, ha animado a vecinos del municipio y de toda la comarca a asistir a este encuentro cultural que permitirá acercarse al pensamiento y la trayectoria de uno de los grandes referentes del teatro contemporáneo español.

Más de cinco décadas sobre los escenarios

Nacido en Lucena en 1950, Rafael Álvarez, conocido artísticamente como El Brujo, se formó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático e inició su carrera en 1970. A lo largo de más de cincuenta años ha desarrollado una trayectoria marcada por la reinterpretación de los clásicos y un estilo narrativo propio que combina rigor, profundidad y cercanía con el público.

Ha formado parte de compañías como Tábano o Teatro Experimental Independiente y en 1995 creó su propia productora. Entre sus montajes más emblemáticos destacan Lazarillo de Tormes, La taberna fantástica, La sombra del Tenorio, El avaro o El Evangelio de San Juan. También ha participado en cine y televisión, consolidando una carrera versátil y reconocida con galardones como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y la Medalla de Andalucía.

Con su conferencia en Los Barrios, El Brujo ofrecerá una oportunidad única para disfrutar de la reflexión y el talento de una figura clave del teatro español actual.