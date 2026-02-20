Los Barrios reconoce medio siglo de historia comercial con un homenaje al Súper Manzanares

El Ayuntamiento de Los Barrios ha rendido esta semana un homenaje a uno de los establecimientos más emblemáticos de su tejido comercial: Súper Manzanares. El reconocimiento, enmarcado en las XIII Jornadas Culturales Andaluzas, ha servido para poner en valor más de medio siglo de historia empresarial ligada estrechamente a la vida cotidiana del municipio y de la comarca del Campo de Gibraltar.

El acto institucional ha estado presidido por la primera teniente de alcalde y delegada de Participación Ciudadana, Sara Lobato, quien ha encabezado la comitiva municipal acompañada por varios ediles del equipo de gobierno y miembros de la empresa. La cita ha tenido como escenario la fachada de la actual sede del establecimiento, situada en la avenida Alcalde Don Juan Rodríguez, donde se ha procedido al descubrimiento de una placa conmemorativa en reconocimiento a la familia Manzanares.

Placa conmemorativa en honor a Antonio Manzanares, fundador del negocio.

El homenaje no sólo ha querido destacar la dilatada trayectoria empresarial del supermercado, sino también su dimensión social. Fundado en 1965 por Antonio Manzanares Lozano, Súper Manzanares nació en una época en la que el comercio tradicional constituía uno de los principales motores económicos del municipio. Desde entonces, el negocio ha sabido adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo y a la evolución del sector de la distribución alimentaria, manteniendose como referente de la cercanía con el cliente y la apuesta por el producto de calidad.

En 1973, apenas ocho años después de su apertura, el establecimiento se trasladó a su ubicación actual en la avenida alcalde Don Juan Rodríguez, consolidando desde ese enclave su crecimiento y su proyección comarcal. A lo largo de las décadas, el supermercado ha ampliado su oferta y modernizado sus instalaciones, pero sin perder el carácter familiar que ha definido su modelo de gestión y su relación con generaciones de vecinos.

Durante su intervención, Lobato subrayó el papel que desempeñan los comercios de proximidad en la cohesión social y en la economía local.

«Este supermercado simboliza el esfuerzo constante, la capacidad de adaptación y la voluntad de seguir formando parte del día a día de nuestro pueblo», señaló. La edil agradeció expresamente a la familia Manzanares «su contribución fundamental al tejido comercial y social de Los Barrios», destacando que negocios como éste representan “la memoria viva” del municipio.

El acto congregó a familiares, amigos y clientes habituales, que arroparon a los propietarios en un ambiente cargado de emoción y recuerdos compartidos. La colocación de la placa no sólo supone un reconocimiento institucional a una trayectoria empresarial sólida, sino también un gesto simbólico hacia el comercio tradicional, que en los últimos años ha debido afrontar importantes retos derivados de la competencia de las grandes superficies y de los cambios en el consumo.

Con este homenaje, el Consistorio refuerza su apuesta por visibilizar y respaldar a los establecimientos históricos que han contribuido a forjar la identidad económica y social del municipio. En el marco de las XIII Jornadas Culturales Andaluzas, el reconocimiento a Súper Manzanares adquiere además un significado añadido: el de celebrar la cultura del esfuerzo.

El equipo de trabajo.

Más de sesenta años después de su fundación, el negocio creado por Antonio Manzanares Lozano sigue formando parte del paisaje urbano y comercial de Los Barrios, convertido ya en un referente que trasciende lo estrictamente comercial para inscribirse en la memoria colectiva pueblo.