Acerinox y Moeve, reconocidas por su labor en sostenibilidad en el anuario de S&P

El Campo de Gibraltar cuenta con doble presencia en el prestigioso anuario de sostenibilidad que elabora la compañía bursátil Standard & Poor's (S&P). Acerinox y Moeve forman parte de un selecto grupo en la industria mundial, al ser reconocidos por su labor en esta materia.

Acerinox ha alcanzado la máxima calificación (100/100) en el área de transparencia y reporte, demostrando que su entrada en este índice se sustenta en una rendición de cuentas "impecable y rigurosa" ante sus accionistas, según ha resaltado la compañía. Además, en este primer año como miembro, ha destacado con puntuaciones de 98 en Gestión del Producto y 88 en Ética Empresarial, superando ampliamente la media de la industria siderúrgica global. El reconocimiento también avala otros aspectos como salud y seguridad laboral (89), la estrategia climática (83) y la relación con clientes (80), que han facilitado su inclusión en el anuario.

Bernardo Velázquez, consejero delegado de Acerinox, ha remarcado la importancia de este logro: “La entrada por primera vez en el Sustainability Yearbook es un aval a nuestra hoja de ruta y un reconocimiento al compromiso de todo el equipo. Alcanzar la máxima puntuación en transparencia y destacar en áreas tan críticas como la mitigación del cambio climático, la ética y la seguridad, confirma que nuestro modelo de negocio no solo es rentable, sino que es un referente de integridad y sostenibilidad a nivel global”.

En lo que respecta a Moeve, la energética está calificada dentro del top 10% de la puntuación de evaluación de sostenibilidad corporativa en el plano global dentro de la industria petroquímica. Este reconocimiento destaca su positiva evolución en el plano de las buenas prácticas sostenibles desarrolladas.

Parque energético San Roque de Moeve / Erasmo Fenoy

Un total de 33 empresas españolas figuran en el Sustainability Yearbook 2026 que elabora S&P, en colaboración con Robeco SAM. El anuario, que se publica desde 2004, emplea el método de Evaluación de Sostenibilidad Corporativa.

España está representada en la edición 2026 del anuario de S&P por 33 compañías. Además de Acerinox y Moeve, figuran: Acciona, ACS, Aena Pyme, Amadeus, Atresmedia, Bankinter, Caixabank, Cellnex Telecom, Cirsa, CAF, Diverxia Infraestructuras, EDP, Enagás, Endesa, Fluidra, Gestamp Automoción, Grifols, Hoteles Minor Europa y América, Iberdrola, Indra, Línea Directa Aseguradora, Mapfre, Merlin Properties, Meliá Hoteles Internacional, Prosegur Cash, Redeia, Sabadell, Sacyr, Técnicas Reunidas y Telefónica.

En este 2026 más de 9.200 empresas han optado a este reconocimiento, de las cuales finalmente solo 848 han logrado formar parte de la selección. "Las empresas representadas en este anuario demuestran que un desempeño creíble en sostenibilidad sigue siendo posible y medible cuando se integra en la gobernanza, la estrategia, la gestión de riesgos y la toma de decisiones operativas. Su progreso indica hacia dónde se dirige el mercado global: hacia una mayor comparabilidad, mayores expectativas de evidencia de impacto y una mayor importancia a la confianza", destacó el director de Soluciones Corporativas y Compromiso de S&P Global, Robert Dornau.