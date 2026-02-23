El Ayuntamiento de Tesorillo reconocerá a vecinos y profesionales ejemplares en el Día de Andalucía 2026

Con motivo del Día de Andalucía, el próximo 28 de febrero, el Ayuntamiento celebrará un acto institucional en el que hará entrega de las tradicionales Menciones Honoríficas 28F, reconociendo la trayectoria, compromiso y aportación de personas y colectivos del municipio.

Galardonados en 2026

En esta edición, las distinciones recaerán en:

Deporte: Juan de Cózar Barrero

Medicina: María Auxiliadora Ferrer González

Cultura: Asociación Musical y Cultural Ernesto González Martín

Establecimiento Emblemático: Sasha

Un reconocimiento público a su labor, dedicación y contribución al desarrollo social, cultural y profesional del municipio.

Mención honorífica especial por las inundaciones

Además, el Ayuntamiento otorgará una Mención Honorífica Especial a todos los trabajadores de Vías y Obras, a las auxiliares sociosanitarias, a las limpiadoras municipales y a la Policía Local, en agradecimiento a su actuación ejemplar durante las inundaciones sufridas en la semana del 5 de febrero.

Su compromiso, entrega y profesionalidad fueron fundamentales para afrontar una situación especialmente complicada para el municipio.

Reconocimiento a la solidaridad vecinal

Durante el acto también se dedicará un mensaje de gratitud a todos los vecinos y vecinas, así como a personas de otras localidades, asociaciones, instituciones y empresas que colaboraron de manera solidaria en aquellos días difíciles.

Aunque no sea posible realizar un reconocimiento individual a cada persona, el Ayuntamiento quiere dejar constancia del agradecimiento colectivo a quienes demostraron que, en los momentos más complicados, el pueblo sabe estar unido.