Ya hay nueva fecha para el Carnaval de Tesorillo 2026

El Carnaval de San Martín del Tesorillo 2026 ya tiene nueva fecha. Tras el aplazamiento motivado por las circunstancias vividas recientemente en el municipio, el Ayuntamiento ha confirmado que la celebración tendrá lugar los próximos 20, 21 y 22 de marzo.

La noticia ha sido recibida con entusiasmo por vecinos y colectivos carnavaleros, que esperaban con ganas conocer el nuevo calendario para poder retomar los preparativos.

Tres días para reencontrarse y celebrar

Desde la organización se destaca que serán jornadas para volver a encontrarse en la calle, disfrutar del ambiente festivo y llenar cada rincón del pueblo de música, disfraces y alegría. El objetivo es recuperar el espíritu carnavalero y celebrar la fiesta como se merece.

En los próximos días se dará a conocer la programación completa, con actividades, actuaciones y citas destacadas que marcarán esta edición.

El mensaje es claro: prepara tu disfraz, porque el Carnaval ya tiene fecha marcada en rojo en el calendario.