Algeciras desata la locura del Carnaval Especial 2026: dos semanas de pasacalles, concursos y fiestas sin descanso

Algeciras ya calienta motores para vivir intensamente el Carnaval Especial 2026, una de las citas más esperadas del calendario festivo local. Del 14 al 28 de febrero, la ciudad se transformará en un gran escenario al aire libre con concursos, cabalgatas, pasacalles escolares y populares chorizadas que prometen ambiente, color y participación masiva.

Concurso de Agrupaciones y gran pregón en el Teatro Florida

La programación arrancaró el sábado 14 de febrero a las 20:00 horas en el Teatro Municipal Florida con la primera semifinal del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas. El certamen continuó el domingo 15 a las 20:00 horas. El lunes 16 y martes 17 a las 20:30 horas se realizarán la tercera y cuarta semifinal.

El miércoles 18 será uno de los días grandes. A las 17:30 horas se celebrará el Gran Pasacalles Escolar desde el Parque María Cristina hasta la Plaza Alta, recorriendo algunas de las principales vías del centro. Esa misma tarde, a las 19:00 horas, el Teatro Florida acogerá el esperado Pregón y la Presentación de los Personajes y del Cartel oficial del Carnaval Especial 2026.

Cabalgata del Humor, concursos y chorizada popular

El viernes 20 llegará la Cabalgata del Humor con salida a las 18:00 horas desde la avenida Virgen del Carmen y concurso de disfraces de adultos durante el recorrido. El sábado 21 la Plaza Alta será epicentro del ambiente carnavalesco con la Ada Popular a las 13:00 horas y, por la tarde, el Concurso de Disfraces Benjamín, Infantil y Juvenil.

El domingo 22 las agrupaciones recorrerán desde Plaza Andalucía hasta Plaza Alta en una nueva jornada de actuaciones en la calle. La programación culminará con la XLI Chorizada Popular el sábado 28 de febrero en la avenida Agustín Bálsamo, además de fiestas en asociaciones vecinales como La Yesera, El Embarcadero y Las Colinas.

Con este ambicioso programa, Algeciras reafirma su apuesta por un Carnaval Especial 2026 participativo, familiar y lleno de tradición.