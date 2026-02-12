¿Te puedes disfrazar de Guardia Civil en Carnaval? La advertencia viral que puede ahorrarte hasta un año de prisión

Un disfraz de Guardia Civil, a la venta en un bazar por 22,95 euros.

El Carnaval 2026 está a la vuelta de la esquina en Andalucía —con Cádiz calentando motores desde este jueves 12 de febrero— y millones de personas ultiman disfraces, pelucas y maquillajes. Pero antes de sacar brillo al tricornio (aunque sea de plástico), conviene leer el último aviso de la Guardia Civil: no todo vale en nombre del humor.

“¡Mucho ojo con los disfraces estos carnavales! Usar uniformes, insignias o prendas oficiales de forma indebida no es ninguna broma… es una infracción penal”, ha advertido el cuerpo en un mensaje difundido en redes sociales. El tuit se ha viralizado rápidamente y ha abierto la pregunta que muchos se hacen estos días: ¿puedo disfrazarme de Guardia Civil?

La respuesta corta: sí, pero con límites muy claros

No está prohibido disfrazarse de Guardia Civil, Policía Nacional o militar si se trata de un disfraz adquirido en tienda y claramente identificable como tal. El problema empieza cuando la línea entre la parodia y la realidad se difumina.

La ley es tajante en dos supuestos:

Uniformidad real: Está terminantemente prohibido utilizar prendas reglamentarias auténticas, insignias oficiales o cualquier elemento real del uniforme en vigor.

Está terminantemente prohibido utilizar prendas reglamentarias auténticas, insignias oficiales o cualquier elemento real del uniforme en vigor. Usurpación de funciones: Si el disfraz es tan realista que induce a error y, además, realizas actos propios de un agente —dar el alto a un vehículo, pedir documentación, montar un falso control— podrías estar cometiendo un delito de usurpación de funciones públicas.

Y aquí la cosa deja de ser carnaval: las penas pueden alcanzar hasta un año de prisión, además de sanciones económicas que parten de los 500 euros.

La propia Guardia Civil lo resume con claridad: nada de “identificar, detener o hacer controles… ni en broma”, ni de usar prendas reglamentarias que puedan hacer pensar a alguien que estás de servicio.

Otros disfraces que pueden meterte en problemas

El uniforme no es el único terreno delicado. Hay más límites legales que conviene tener en cuenta antes de salir a la calle:

1. Símbolos de odio o apología

Los disfraces que promuevan odio, discriminación o violencia contra colectivos por motivos de religión, etnia u orientación sexual pueden tener consecuencias penales. La simbología nazi o de grupos terroristas, por ejemplo, está fuera de juego. El Carnaval es irreverente, sí, pero el Código Penal no entiende de chirigotas cuando se cruzan ciertas líneas.

2. Ley de Seguridad Ciudadana

La conocida como “Ley Mordaza” también puede entrar en escena si el disfraz dificulta la identificación fuera del recinto festivo y te niegas a descubrirte ante un agente. Además, portar réplicas de armas que puedan confundirse con reales o llevar objetos punzantes peligrosos puede acarrear sanciones.

3. Normas de tráfico y ordenanzas municipales

Conducir con máscaras que resten visibilidad, disfraces voluminosos o plataformas imposibles no está permitido. Y algunas ciudades establecen límites a disfraces extremadamente ruidosos o que ensucien la vía pública más de la cuenta.