Las semifinales del concurso de agrupaciones del Carnaval de La Línea ya tienen calendario

Un momento del concurso de agrupaciones del Carnaval linense en 2025

La delegación de Fiestas del Ayuntamiento de La Línea ha dado a conocer este miércoles el orden en el que actuarán las agrupaciones que participan en el Concurso del Carnaval de la Concha Fina, que se llevará a cabo entre el lunes 16 y el viernes 20 en el Teatro Paseo de La Velada.

El calendario de las tres semifinales ha tenido que ser rectificado tras el sorteo que tuvo lugar el pasado lunes debido a incompatibilidad de las agendas de los participantes.

Tanto las tres semifinales como el pregón de Robertito Arenillas y El Valencia, previsto para el jueves, arrancarán a las 21:00.

El orden de participación es el siguiente:

1ª. Semifinal (Día 16/02/2026)

Chirigota : Los Invencibles.

: Los Invencibles. Comparsa : Los Artificiales.

: Los Artificiales. Chirigota : La IA de su mare.

: La IA de su mare. Descanso.

Comparsa : Los Delirantes.

: Los Delirantes. Chirigota : Sin novedad en el frente, los hijos de Putin.

: Sin novedad en el frente, los hijos de Putin. Comparsa: La Junquillera.

2ª. Semifinal (Día 17/02/2026)

Comparsa : La última cuerda

: La última cuerda Comparsa : Los Trapos sucios.

: Los Trapos sucios. Chirigota : Los del vapercito.

: Los del vapercito. Descanso.

Comparsa : Las Pasajeras.

: Las Pasajeras. Chirigota: Los KFC.

3ª. Semifinal (Día 18/02/2026)

Comparsa : Con la primera risa.

: Con la primera risa. Chirigota : Tu cara me suena.

: Tu cara me suena. Comparsa : La Batería.

: La Batería. Descanso.

Chirigota : Los Graduados.

: Los Graduados. Comparsa: La Gracia divina.

Tras la fase de clasificación, se darán a conocer las agrupaciones que participarán en la gran final, que tendrá lugar el viernes, 20 de febrero, a las 21:30.

Los semicuraos no estará el sábado

El programa oficial que hizo público el Ayuntamiento incluía en la tarde de la jornada festiva del sábado la actuación de la Chirigota del Sheriff (Los semicuraos) en la carpa que será instalada en la Plaza Farinas. Sin embargo, la mencionada agrupación ha emitido un comunicado en el que disculpa su ausencia del que se ha hecho eco el perfil de Facebook Carnaval Linense.

El texto de la nota hecha pública a través de las redes sociales, dice:

Es cierto que hablamos con el promotor para ver la posibilidad de ir a La Línea pero mirando horarios, desplazamientos, el estado de las carreteras por los temporales, etc vimos, con dolor de nuestro corazón, que no teníamos posibilidad de estar a las 21:00 en La Línea y tenemos más compromisos firmados de antes.

El comunicado de Los Semicuraos

Queremos dejar claro, por el respeto que os tenemos, que todo ha sido ajeno a nosotros, un malentendido, lógico por el estrés que soportan los promotores en estas fechas. Nos duele porque amamos al Carnaval de la Concha Fina y estamos deseando volver a ver a nuestros

amigos linenses que siempre nos habéis recibido con los brazos abiertos.

Ya el promotor y ayuntamiento están trabajando para solucionar este malentendido.

Exposición de carteles

El Museo Cruz Herrera expone desde este miércoles y hasta el lunes 23 de febrero, los carteles participantes en el concurso del Carnaval de la Concha Fina.

Los carteles presentados al concurso para el presente año

Entre ellos, se encuentra, obviamente, la obra ganadora: "El carnaval de la concha fina, donde los sueños cobran vida", que es obra de Miguel Bautista.