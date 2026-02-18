Castellar ya tiene fecha para su Carnaval 2026: así será el Chisparrero más esperado

El Carnaval de Castellar de la Frontera 2026 ya calienta motores. Del 20 al 22 de febrero, el municipio celebrará el esperado Carnaval Chisparrero, con una programación que llenará la Plaza Andalucía de coplas, pasacalles y música en directo.

Viernes 20: coplas y grandes agrupaciones

La fiesta arrancará el viernes 20 de febrero en la Carpa Municipal desde las 21:30 horas con la imposición de bandas al Dios y Diosa del Carnaval.

La noche continuará con la chirigota del CEIP Tierno Galván, “Los que vienen a hacer fotos”, y agrupaciones comarcales como “A quien le importa” (Algeciras), “La IA de su madre” (San Roque) y “Los del Vaporcito” (Los Barrios).

Desde Cádiz llegarán la comparsa “Los pájaros carpinteros” y la chirigota “Los que la tienen de mármol”, garantizando una primera noche de alto nivel carnavalero.

Sábado 21: pasacalles, conciertos y fiesta hasta la madrugada

El sábado 21 de febrero comenzará a las 12:30 horas con el Gran Pasacalles de Carnaval por las calles del pueblo. A las 13:30 horas, la Carpa Municipal acogerá animación infantil y, a las 15:00 horas, se entregarán los premios del concurso infantil.

La tarde dará paso a la música en directo con Emiliano (16:30 h), Los Caballeros POP ROCK (17:30 h) y KM 90 (19:30 h). A las 21:00 horas llegará la sesión DJ, mientras que a medianoche tomará el relevo Compás Flamenco, que continuará tras la entrega de premios del concurso de adultos a la 01:00 horas.

La organización recuerda que podrá alterar cualquier dato de la programación por el buen desarrollo del evento.