Castellar de la Frontera, entre los 10 pueblos imprescindibles de visitar en Andalucía según la revista Viajar

Castellar de la Frontera vuelve a situarse en el mapa nacional del turismo. La reconocida revista Viajar ha seleccionado a este enclave del Campo de Gibraltar como uno de los diez pueblos imprescindibles para afirmar que se ha recorrido Andalucía, destacando su singularidad, su historia y su entorno natural privilegiado.

La publicación subraya el encanto único de su casco histórico amurallado, conocido como Castellar Viejo, uno de los pocos pueblos habitados dentro de una fortaleza medieval en España. Sus calles empedradas, casas blancas integradas en la muralla y vistas panorámicas al embalse de Guadarranque y al Parque Natural de Los Alcornocales lo convierten en una estampa difícil de olvidar.

Un pueblo fortaleza en pleno Parque Natural

Viajar pone en valor no solo el patrimonio histórico de Castellar, sino también su conexión directa con la naturaleza. Situado en pleno Parque Natural de Los Alcornocales, el municipio ofrece rutas de senderismo, turismo rural y experiencias vinculadas al ecoturismo que lo diferencian de otros destinos andaluces más masificados.

Con este reconocimiento, Castellar de la Frontera refuerza su posición como uno de los grandes tesoros escondidos de la provincia de Cádiz y un destino imprescindible para quienes quieren descubrir la Andalucía más auténtica.