Atracón de medallas de los atletas veteranos del Campo de Gibratar en el Andaluz máster

Los atletas veteranos del Campo de Gibraltar mostraron su gran estado de forma en el Campeonato de Andalucía de atletismo máster short track (pista cubierta) celebrado en el Centro de Tecnificación de Antequera (Málaga). Los clubes y deportistas de la comarca arrasaron en el medallero de las distintas categorías.

Veteranos de Algeciras

El Club Veteranos de Algeciras encabezó la expedición más numerosa con once atletas que cosecharon diez medallas. Subieron al podio: Isabel Serrano Iglesias (algecireña, 1ª en lanzamiento de peso y 2ª en 60 metros lisos de la categoría F60); Estefanía Solís Morillo (sevillana afincada en Algeciras, 1ª en 1.500 y 1ª en 3.000 de la categoría F35); Isaac Moya Muñoz (barreño, 1º en 400 de la categoría M45); Juan Francisco Pérez Vargas-Machuca (algecireño, 2º en 1.500 y 4° en 3.000 de la categoría M45); Sergio Morales Valadés (algecireño, 2º en 3.000 y 3º en 1.500 de la categoría M45); Fernando Colado Pertejo (leonés afincado en Algeciras, 2º en 3.000 de la categoría M50); y el relevo 4x200 de la categoría M45 (1º con Isaac Moya Muñoz, Juan Francisco Pérez Vargas-Machuca, Sergio Morales Valadés y Javier Morales Valadés).

Bahía de Algeciras

El Bahía de Algeciras compitió con cinco atletas algecireños y obtuvo pleno de medallas con cinco oros y una plata: Luis M. Sánchez (1º en 60 metros lisos M55 con 7.97); Fidel Ruiz (1º en 3.000 metros M50 con 9:37.46); Fernando Gallego (1º en salto de altura M60 con 1,33 metros); Antonio J. Crespo (1º en salto de longitud con 4,27 metros y 1º en triple salto M65 con 9,94 metros); y Fátima Porras (2ª en el 3.000 metros F50 con 12:39.11).

Club Atletismo Inmaculada

El Club Inmaculada se subió al podio con Sonia Márquez (plata en lanzamiento de peso F35 con 5,65 metros). Además, compitió su compañero de equipo Daniel Fernádez (5º en lanzamiento de peso M50 con 9,30 metros).

Sonia Márquez, del Club Inmaculada.

Club Atletismo Linense

El CAL no falló con su cita con el podio gracias a sus veteranos. Salvador González mordió metal (2º en los 800 metros M70 con una marca de 3:10.43), misma posición en el cajón que su compañero Manuel Rodríguez Hidalgo (2º en el 1.500 metros M70 con un tiempo de 5:55.82).

Manuel Rodríguez y Salvador González, del CAL.

Boza y Koke

Además, volvieron a competir y a triunfar la algecireña Teresa Boza (1ª en lanzamiento de peso F55) y su compañera afincada en Algeciras Koke Hidalgo (2ª en lanzamiento de peso F50).