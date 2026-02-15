Los embalses en Andalucía no tenían tanta agua almacenada desde finales del 2014

El volumen de agua almacenada en los embalses de la cuenca del Guadalquivir ha experimentado un incremento desconocido por su magnitud desde que comenzara el episodio de borrascas que han azotado a la comunidad autónoma. Especialmente significativo fue el paso de Leonardo el 21 de enero. Desde esa fecha, las 49 instalaciones que componen la demarcación de la CHG han ganado 2.591 hectómetros cúbicos, pasando del 47 % al 80% de su capacidad total, que asciende a 8.037. Sólo desde el 26 de enero hasta el pasado viernes, el aumento supera los 2.400 hectómetros cúbicos.

Valga como dato los niveles que se registraban en la cuenca del Guadalquivir hace tan solo una semana. Según manifestaron desde la CHG a este periódico “la serie histórica de los últimos 25 años indica que a fecha 6 de febrero, el volumen medio de recursos embalsados es 4.265 hectómetros cúbicos y que el valor máximo (6.783) se alcanzó el año hidrológico 2013-2014”. En aquel momento, se almacenaban 5.734 hectómetros cúbicos.

Durante las danas del año pasado, se asistió a una aportación extraordinaria de recursos hídricos. En apenas dos días, del 17 al 19 de marzo de 2025, los embalses de la CHG pasaron de 4.055 hectómetros cúbicos a 4.533, es decir, una ganancia de 478. Sólo Leonardo ha derivado en un incremento de casi el doble, 797 hectómetros cúbicos, al pasar de 4.887 el pasado día 4 a 5.684 dos días después.

El pasado viernes, sólo los pantanos de la cuenca tenían 6.379 hectómetros cúbicos, cuando la media de la última década para la misma fecha se queda en apenas 3.287. Desde que comenzara el año hidrológico el pasado 1 de octubre, las presas han visto como sus recursos se incrementaban en 3.000 hectómetros cúbicos, mientras que en el año natural (desde febrero de 2025) la ganancia es todavía mayor.

La suma de las cuencas del Guadalquivir y las gestionadas directamente por la Junta de Andalucía (Guadalete-Barbate en Cádiz, Tinto-Odiel-Piedras en Huelva y las Mediterráneas que abarcan Málaga, Almería y parte de Granada) tenían almacenados recursos que llegaban a los 9.600 hectómetros cúbicos, lo que supone un nivel superior al 80% un porcentaje que no se conseguía desde el mes de noviembre del año 2014, después de un prolongado periodo de sequía.

Para encuadrar esta cantidad de agua y lo que significa, hay que considerar que el abastecimiento humano de todos los habitantes de la comunidad autónoma supone un gasto cercano a un hectómetro cúbico y medio. Con todo el agua que hay ahora almacenada en Andalucía, sería suficiente para el abastecimiento de su población durante más de 17 años y medio. Si a eso se añade el consumo industrial y agrícola que dispara el gasto de agua hasta los 12 hectómetros sería suficiente para más de dos años si no volviera a llover ni una gota más.