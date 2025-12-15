'El vuelo lleva al vuelo' de Juanan Requena se expone en el castillo Castellar

Un enclave mágico e histórico como el castillo de Castellar de la Frontera será el escenario de la exposición El vuelo lleva al vuelo de Juanan Requena, una muestra que se inaugurá el próximo sábado 20 de diciembre a las 11:00 horas de la mano del colectivo fotográfico UFCA.

"Juanan está de vuelta en UFCA, pero esta vez nos trasladamos a un lugar mágico: el Castillo de Castellar, concretamente a la antigua iglesia del castillo", explica el colectivo fotográfico, que invita al estreno de una exposición que lleva el título del último libro del autor, El vuelo lleva al vuelo, publicado recientemente por Ediciones Anómalas y que se presentará a las 12:00.

Horarios y días de visita:

20 diciembre : De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00.

21 diciembre: De 16:00 a 19:00.

22 y 23 diciembre: De 11:00 a 14:00y 16:00 a 19:00.

26 al 31diciembre: De 11:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00.

2 al 5 enero: De 11:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00.