'DSAS3' y 'Una chirigota en teoría' actuarán en el carnaval de Tarifa 2026
El Ayuntamiento presenta una agenda de carnaval cargada de actos que llenará la ciudad de fiesta del 23 de febrero al 1 de marzo
Algeciras desata la locura del Carnaval Especial 2026: dos semanas de pasacalles, concursos y fiestas sin descanso
El Carnaval de Tarifa 2026 ya tiene programa oficial y viene más fuerte que nunca.
Concurso Oficial y pregón en la Calzada
El esperado Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas se celebrará los días 23, 24 y 25 de febrero, mientras que el pasacalles infantil, en colaboración con los centros educativos, tomará las calles el jueves 26 de febrero.
Uno de los momentos más esperados llegará el 27 de febrero a las 21:00 horas en la Calzada, con el pregón inaugural de Jesús Franco Guerrero. Esa misma noche, a las 22:00 horas, se impondrán las bandas al Dios Momo, Juan Cádiz Vaca, y a la Diosa del Carnaval, María José Parras Delgado.
Más escenarios y fiesta hasta el 1 de marzo
Desde la noche del 27 de febrero hasta el 1 de marzo, la fiesta se trasladará a distintos puntos del municipio. Junto al escenario central de la Calzada, el Ayuntamiento instalará la tradicional carpa en la Alameda, que abrirá desde las 00:00 horas, con el objetivo de ofrecer espacios alternativos, descongestionar el casco histórico y garantizar zonas cubiertas ante posibles cambios meteorológicos.
El cartel incluye actuaciones de primer nivel como la comparsa de Jesús Bienvenido “DESAS3” y la agrupación inspirada en el físico Stephen Hawking, “Una chirigota en teoría”, que actuarán los días 28 de febrero y 1 de marzo.
Además, un total de 14 agrupaciones competirán en el concurso de coplas del Alameda. Las entradas (15 euros) estarán a la venta desde el jueves 19 de febrero, mientras que las localidades sueltas podrán adquirirse desde el viernes siguiente.
También te puede interesar
Lo último