'DSAS3' y 'Una chirigota en teoría' actuarán en el carnaval de Tarifa 2026

El Carnaval de Tarifa 2026 ya tiene programa oficial y viene más fuerte que nunca.

Concurso Oficial y pregón en la Calzada

El esperado Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas se celebrará los días 23, 24 y 25 de febrero, mientras que el pasacalles infantil, en colaboración con los centros educativos, tomará las calles el jueves 26 de febrero.

Uno de los momentos más esperados llegará el 27 de febrero a las 21:00 horas en la Calzada, con el pregón inaugural de Jesús Franco Guerrero. Esa misma noche, a las 22:00 horas, se impondrán las bandas al Dios Momo, Juan Cádiz Vaca, y a la Diosa del Carnaval, María José Parras Delgado.

Más escenarios y fiesta hasta el 1 de marzo

Desde la noche del 27 de febrero hasta el 1 de marzo, la fiesta se trasladará a distintos puntos del municipio. Junto al escenario central de la Calzada, el Ayuntamiento instalará la tradicional carpa en la Alameda, que abrirá desde las 00:00 horas, con el objetivo de ofrecer espacios alternativos, descongestionar el casco histórico y garantizar zonas cubiertas ante posibles cambios meteorológicos.

El cartel incluye actuaciones de primer nivel como la comparsa de Jesús Bienvenido “DESAS3” y la agrupación inspirada en el físico Stephen Hawking, “Una chirigota en teoría”, que actuarán los días 28 de febrero y 1 de marzo.

Además, un total de 14 agrupaciones competirán en el concurso de coplas del Alameda. Las entradas (15 euros) estarán a la venta desde el jueves 19 de febrero, mientras que las localidades sueltas podrán adquirirse desde el viernes siguiente.