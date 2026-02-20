Estas sonlas 14 agrupaciones que competirán en el Concurso de Carnaval de Tarifa 2026

14 agrupaciones competirán en el Concurso de Carnaval de Tarifa 2026

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Tarifa 2026 ya calienta motores. Un total de 14 agrupaciones se han inscrito en el certamen, que celebrará sus semifinales los días 23 y 24 de febrero.

Primera semifinal: lunes 23 de febrero

Abrirá la noche la chirigota sanroqueña “Los Invencibles”, seguida de la comparsa algecireña “La Gracia Divina”. También actuarán la chirigota tarifeña “Los Padre Dios y yo” y la comparsa barreña “Los Artificiales”.

Tras el descanso, subirán al escenario la chirigota de Algeciras “Las Cableadas (No me enfado pero me da coraje)”, la comparsa tarifeña “La última cuerda” y cerrará la jornada la chirigota local “Mr. Levantichón”.

Segunda semifinal: martes 24 de febrero

La segunda noche contará con la chirigota algecireña “¡A quién le importa!”, la comparsa “En mi tiempo mando yo” (Algeciras), la chirigota tarifeña “Los conde de Montenmedio” y la comparsa “Los trapos sucios”.

Tras el intermedio actuarán la chirigota linense “Tu cara me suena”, la comparsa “Después de 30 años” (Algeciras) y cerrará la chirigota local “Partido vegano, animalista, ecologista, etc... Los verdes Europa. ¡Si de Tarifa, los auténticos tarifeños!”.

Según las bases, las agrupaciones locales serán cabeza de serie, actuando antes del descanso y cerrando cada jornada.

Entradas y concurso de calle

Los bonos estarán a la venta desde el jueves 19 de febrero por 15 euros, mientras que las entradas sueltas podrán adquirirse a partir del viernes.

Además, sigue abierto hasta el 18 de febrero el plazo de inscripción para el “Carnaval de calle 2026”, que premiará las mejores presentaciones, pasodobles, cuplés y popurrís en categorías como romanceros, cuartetos, coros, chirigotas y comparsas.

Este año, coincidiendo con el Día de Andalucía (28 de febrero), habrá también un premio especial al mejor pasodoble dedicado a Andalucía.