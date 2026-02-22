El Carnaval de Algeciras se despide... hasta el próximo domingo

El Carnaval de Algeciras vive este domingo una de sus jornadas más vistosas con el pasacalles y las actuaciones de agrupaciones carnavalescas, que recorrieron el centro de la ciudad, aunque la fiesta aún no se despide: el programa continuará este lunes y se prolongará hasta el próximo fin de semana con la tradicional Chorizada Popular y diversas fiestas vecinales.

Tras otra noche de diversión en la ambientada carpa del Llano Amarillo, la tarde arrancó en la Plaza Andalucía, punto de salida de las agrupaciones participantes. Desde allí, comparsas y chirigotas avanzaron por la avenida Blas Infante y la calle Regino Martínez hasta desembocar en la Plaza Alta, llevando coplas, humor y crítica social a pie de calle. El recorrido reunió a numerosos vecinos y visitantes que siguieron el desfile entre aplausos, fotografías y un ambiente festivo que confirmó la buena acogida del carnaval en su formato más cercano y participativo.

Las letras ingeniosas y los tipos vistosos volvieron a demostrar el talento del carnaval algecireño, que apuesta por acercar las actuaciones al público y reforzar el carácter popular de la fiesta. Familias enteras se congregaron en el itinerario para disfrutar de un espectáculo itinerante que convirtió el centro en un escenario abierto.

En la Plaza Alta se llevó a cabo el pregón del dios Momo, que en esta edición ha corrido a cargo de José Antonio Aragón Tete, en un ambiente festivo y con gran presencia de público. Durante la tarde se ha llevado a cabo la entrega de premios a las agrupaciones participantes en el Carnaval algecireño, poniendo en valor el trabajo realizado durante estos días. El programa se ha completado con la actuación de distintas agrupaciones de Algeciras y con la comparsa de Germán Rendón, llegada desde Cádiz, que ha actuado un año más en el Gran Teatro Falla, y que presentó en la Plaza Alta su repertorio OBDC. Contigo me quedo.

Sin embargo, el calendario festivo continúa. Este lunes 23 de febrero, a las 18:00 , se celebrará presentación de la XLI Chorizada Popular en la avenida Agustín Bálsamo, frente a la Peña Ferroviaria, con actuaciones de agrupaciones locales que servirán de anticipo de de uno de los encuentros gastronómicos más esperados del carnaval. La tradicional cita llegará el sábado 28 de febrero, desde las 13:00 horas en el mismo enclave, donde el público podrá disfrutar de degustaciones y coplas carnavalescas en un ambiente de convivencia.

Ese mismo día, distintas barriadas se sumarán al ambiente festivo con grandes fiestas de carnaval organizadas por asociaciones vecinales: La Yesera, El Embarcadero y Las Colinas acogerán celebraciones desde el mediodía, todas ellas amenizadas por agrupaciones carnavalescas locales.

De este modo, Algeciras mantiene vivo el espíritu del carnaval más allá de su jornada central, extendiendo la fiesta por barrios y espacios de convivencia. Tras el animado pasacalles de este domingo, la ciudad encara una semana cargada de sabor, coplas y participación ciudadana, reafirmando el carácter popular de una tradición que se disfruta tanto en el centro como en cada rincón del municipio.