Las cuatro agrupaciones linenses, dos algeciras y dos sanroqueñas, en la final del concurso de la Concha Fina de La Línea

El Teatro Paseo de La Velada acogerá este viernes, a partir de las 21:30, la Gran Final del Concurso de Agrupaciones del Carnaval de la Concha Fina de La Línea. Cuatro comparsas y cuatro chirigotas se disputan el premio de 2026. Cuatro de las formaciones son locales, dos de Algeciras y dos, de San Roque. Eso se traduce en que las cuatro agrupaciones linenses que se presentaron al corncurso estarán en esa gran final.

El jurado, una vez finalizó este miércoles la tercera semifinal, dio a conocer su fallo en lo que se refiere a las agrupaciones clasificadas para la final, que son:

Comparsas:

Los Delirantes (Algeciras)

La Gracia Divina (Algeciras)

La Junquillera (La Línea)

La Batería (La Línea)

Chirigotas:

La IA de su Madre (San Roque)

Las Invencibles (San Roque)

Los KFC (La Línea)

Tu Cara Me Suena (La Línea)

La organización ha establecido cuatro premios por modalidad, todos ellos con la misma cuantía económica, a razón de 2.000, 1.400, 1.000 y 600 euros.

Además, están en juego los Premios "Cristóbal Rojas", al mejor pasodoble del concurso; "Ángel López", al mejor cuplé, y el premio al Mejor Tipo de Concurso. Todos ellos con una cuantía de 299 euros.

Paralelamente, la Peña Balona celebra la segunda edición de su premio al mejor pasodoble cuyo tema principal sea la Real Balompédica Linense.

Una vez celebrado el sorteo, queda establecido el orden en el que actuarán las agrupaciones, que es el siguiente:

Orden de actuación de las agrupaciones en la final del Concurso de La Línea / Carnaval Linense

Comparsa: La Batería

Chirigota: Tu Cara Me Suena

Comparsa: La Gracia Divina

Chirigota: Los KFC

Descanso