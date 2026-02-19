Las chirigotas del Yuyu y Antoñito Molina y la comparsa OBDC actuarán en el Carnaval de Algeciras

El Ayuntamiento de Algeciras ha confirmado las agrupaciones gaditanas que actuarán durante el Carnaval Especial, una programación en la que solo una de ellas, la chirigota del Yuyu, Los que van a coger papa, ha sido finalista del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz, pese a que el pliego de condiciones del contrato establecía la intención de contar con agrupaciones finalistas como criterio esencial para garantizar la calidad del cartel.

Según recoge el pliego de condiciones técnicas, el objetivo del contrato es “ofrecer una programación de calidad en el Carnaval Especial y tratar de potenciar la celebración del mismo en las calles de la ciudad”, para lo que se pretendía “contar con las actuaciones de agrupaciones que hayan accedido a la final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Carnaval de Cádiz, grupos de contrastada calidad, con el fin de ofrecer una programación atractiva para el conjunto de la ciudadanía".

Sin embargo, de las agrupaciones finalmente anunciadas, solo la del Yuyu ha logrado este año clasificarse para la final del COAC, mientras que la chirigota de Antoñito Molina, Los muerting planner y la comparsa OBDC. Me quedo contigo, que también forman parte del cartel, no alcanzaron esa última fase del concurso gaditano.

Viernes: cabalgata y primera noche de coplas

La programación del viernes comenzará a las 18:00 con la Cabalgata del Humor, que incluirá el tradicional concurso de disfraces. A las 21:30 actuará en la Plaza Alta la chirigota Los muerting planner, mientras que a las 23:00 se inaugurará la carpa joven en el Lago Marítimo, con el DJ Álvaro Cantudo y la Fiesta Buitreo.

Sábado: gran jornada carnavalera

El sábado arrancará a la 13:00 con la Gran Ada Popular en la Plaza Alta y la 33 Inesperada Popular de la Peña Cine Cómico, en la Fuentenueva. A las 16:00 se celebrará el concurso de disfraces infantil, benjamín y juvenil.

Por la tarde, a las 20:00, habrá coplas en el Lago Marítimo con Andrés Sánchez ‘El Ventolera’ y Antonio Moncada, y a las 21:30 horas tendrá lugar el concierto del artista gaditano Riki Rivera.

El plato fuerte llegará a las 23:00, con la actuación en la Plaza Alta de la chirigota del Yuyu,, mientras que en la carpa joven actuúa el DJ algecireño Diego Macías.

Domingo: pasacalles y cierre

El domingo se celebrarán actuaciones y pasacalles de agrupaciones desde la Plaza Andalucía hasta la Plaza Alta, donde pondrá el broche final la comparsa gaditana OBDC. Me quedo contigo.