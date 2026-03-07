Esta ruta de tres días de ruta por los castillos del Campo de Gibraltar te sorprenderá con historias, paisajes y leyendas

El Campo de Gibraltar esconde auténticas joyas históricas que permiten viajar al pasado en apenas unos kilómetros. Una ruta de tres días por los castillos de la comarca se convierte en el plan perfecto para quienes buscan historia, paisajes espectaculares y una buena excusa para disfrutar del turismo cultural.

Desde fortalezas medievales hasta miradores naturales sobre el Estrecho, esta escapada propone descubrir algunos de los enclaves más emblemáticos de la zona.

Día 1: Historia viva en Castellar

La ruta puede comenzar en el impresionante Castillo de Castellar de la Frontera, situado en el interior del histórico pueblo amurallado de Castellar de la Frontera.

Sus murallas, torres y callejuelas empedradas transportan directamente a la Edad Media, convirtiéndolo en uno de los conjuntos históricos mejor conservados de la provincia.

Día 2: Las imponentes ruinas de Jimena

El segundo día puede dedicarse a explorar el Castillo de Jimena de la Frontera, una fortaleza que domina el paisaje desde lo alto de Jimena de la Frontera.

Sus ruinas, cargadas de historia, ofrecen una panorámica espectacular del Parque Natural de Los Alcornocales y permiten imaginar la importancia estratégica que tuvo durante siglos.

Día 3: Tarifa y las vistas al Estrecho

La escapada culmina en el Castillo de Santa Catalina, en Tarifa, un enclave privilegiado desde el que contemplar el Estrecho de Gibraltar y la costa africana en días despejados.

Tras la visita, nada mejor que terminar la ruta con un paseo y un buen refrigerio en La Línea de la Concepción, disfrutando de las vistas al Peñón y poniendo el broche final a una escapada histórica por el Campo de Gibraltar.