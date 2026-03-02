Esta famosa heladería ha reabierto oficialmente sus puertas en el Campo de Gibraltar

Cada vez queda menos para que llegue el buen tiempo a las poblaciones del Campo de Gibraltar, y con la reapertura de Elgulus se nota. Este sabado los establecimientos de Elgulos de toda la comarca han reabierto sus purtas para todos sus clientes habituales.

La reapertura se ha producido en sus tres ubicaciones del Campo de Gibraltar, recuperando así su actividad en: Elgulus - C. Pulsera (Calle Pulsera, 11204 Algeciras), Elgulus - Av. del Ejercito (Avenida del Ejército, 3) y Elgulus - Av. Antonio Machado (Avenida Antonio Machado, 6).

Una reapertura con gran afluencia

Desde primeras horas, numerosos clientes se han acercado a los locales para celebrar la vuelta de un espacio que se ha convertido en punto de encuentro para muchos vecinos de la zona.

La reapertura supone también un impulso para la actividad comercial y hostelera en Algeciras, La Linea de la Concepcion y Los Barrios, donde la marca mantiene una clientela fiel.

Con esta nueva etapa, Elgulus retoma su actividad con energías renovadas, apostando por seguir siendo un referente gastronómico en la comarca y un lugar habitual de reunión para familias y grupos de amigos.