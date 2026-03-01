De Algeciras a las pasarelas flamencas: la historia de Gloria Galán, la diseñadora que no para de crecer

La moda flamenca en Algeciras tiene nombre propio: Gloria Galán. Con 29 años, esta joven diseñadora ha convertido su pasión en profesión y hoy suma más de medio centenar de encargos para la temporada 2026.

Su historia comienza en casa, viendo a su madre bordar punto de cruz y haciendo crochet. Aunque inicialmente estudió Diseño de Interiores en Algeciras, pronto descubrió que lo suyo era la moda. Se trasladó a Cádiz para formarse en Diseño de Moda y realizó prácticas en una empresa de El Puerto de Santa María, donde terminó contratada.

Allí conoció a quien considera su “madre adoptiva”, una diseñadora de flamenca que la impulsó a crear su primer traje. Lo que empezó como un favor para una amiga terminó convirtiéndose en el inicio de su carrera profesional.

De compaginar dos trabajos a vivir por completo de la flamenca

Durante un tiempo compaginó su empleo fabricando cometas en Tarifa con las noches de costura. Hasta que llegó el momento de elegir. Apostó por la moda flamenca y no ha dejado de crecer.

Cada año ha duplicado encargos hasta dedicarse íntegramente a este sector. Aunque realiza trajes de invitada y de novia, su gran pasión es la moda flamenca. Esta temporada ya supera las 50 clientas, trabajando en solitario.

¿Cuánto cuesta un traje de flamenca a medida?

El precio de un traje de flamenca adulto parte aproximadamente de 450 euros, aunque puede alcanzar los 700 o 750 euros según tejidos y complementos. Factores como el tipo de tela, encajes, terciopelos o tiras bordadas influyen directamente en el presupuesto.

Gloria defiende que se trata de una inversión a largo plazo, ya que los trajes pueden reformarse y adaptarse con el tiempo.

Un futuro con espacio propio

Actualmente trabaja desde su taller, pero no descarta abrir un espacio físico cuando la economía lo permita. Su objetivo es seguir creciendo sin perder la esencia artesanal que define cada uno de sus diseños.

Con talento, constancia y valentía, Gloria Galán demuestra que la moda flamenca en Algeciras tiene presente… y mucho futuro.