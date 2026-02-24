La Línea se abre hueco en el calendario andaluz con su primera pasarela de moda flamenca

La Línea celebrará el próximo 16 de mayo su primera pasarela de moda flamenca, una iniciativa con la que el municipio busca incorporarse a un circuito que en los últimos años se ha convertido en uno de los grandes escaparates de promoción turística y económica para las ciudades que lo acogen.

La iniciativa llega meses después de que varias firmas del Campo de Gibraltar, entre ellas la linense Salitre y Azahar, participaran en la Pasarela Flamenca Tío Pepe de Jerez, una de las grandes citas del calendario andaluz. Aquella presencia comarcal —que se saldó incluso con el premio del certamen Volantes de Cádiz para la diseñadora de La Línea, que está encabezada por las diseñadoras Anabel Genal y Raquel Andrades— evidenció el interés institucional por proyectar fuera el tejido creativo vinculado a la moda flamenca y utilizar estos escaparates como plataforma de promoción económica y turística.

La propuesta parte de las delegaciones municipales de Fiestas y Turismo y cuenta con el patrocinio de la Diputación de Cádiz, además de la colaboración de la Feria Internacional de Moda Flamenca de Málaga (FIMAF), uno de los eventos de referencia del sector en Andalucía. El contacto entre ambas instituciones se produjo tras el encuentro mantenido por la concejal Mercedes Atanet con la responsable del certamen malagueño, María José González.

Con esta cita, el Ayuntamiento persigue reforzar la programación de primavera con una actividad capaz de atraer público más allá del ámbito local y generar movimiento en la hostelería y el comercio en una fecha situada a las puertas de la temporada estival. La experiencia de otras ciudades andaluzas demuestra que este tipo de pasarelas no solo tienen un componente cultural y estético, sino que funcionan como herramienta de posicionamiento exterior y como punto de encuentro entre diseñadores, clientela y profesionales del sector.

La celebración de desfiles especializados en moda flamenca ha crecido de forma notable en la última década, con citas consolidadas que han ampliado el calendario tradicional vinculado a las ferias. En ese contexto, La Línea da ahora su primer paso como sede de un evento propio, después de que en los últimos meses firmas locales hayan comenzado a ganar visibilidad en pasarelas de la comunidad, como ocurrió en enero en Jerez.

El objetivo municipal es doble: por un lado, diversificar la oferta de ocio y cultura con una propuesta hasta ahora inexistente en la ciudad y, por otro, asociar la imagen de La Línea a un sector en expansión que trasciende el ámbito estrictamente festivo y cuenta con una industria propia en torno al diseño, la confección y la comercialización.

La participación de firmas de primer nivel, prevista por la organización, será una de las claves de esta primera edición, que nace con vocación de continuidad. Su consolidación dependerá en buena medida de la respuesta del público y de la capacidad para convertir el desfile en una cita fija dentro del calendario local, en un modelo similar al seguido por otros municipios que han logrado vincular su nombre a eventos de moda flamenca con impacto turístico.