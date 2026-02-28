Estas son las gasolineras más baratas del Campo de Gibraltar: ahorra hasta 30 céntimos por litro

Esta es la gasolinera más barata del Campo de Gibraltar

El precio del combustible sigue variando según el municipio en el Campo de Gibraltar. Teniendo en cuenta los precios actuales, este ranking actualizado de las gasolineras más baratas en diésel, gasolina sin plomo 95 y gasolina 98 destaca las tres poblaciones con mejores precios.

Diésel más barato en el Campo de Gibraltar

1. Algeciras – 1,337 €/l

BALLENOIL (Avenida Gesto por la Paz, 103) ofrece uno de los precios más bajos de la comarca.

2. La Línea de la Concepción – 1,337 €/l

SHELL (Avenida Ronda Norte, 2) iguala prácticamente el mejor precio en gasóleo.

3. Tarifa – 1,339 €/l

Tarifa Oil (Calle Algeciras, 58) se mantiene muy competitiva.

En Los Barrios, la estación Nieves marca 1,369 €/l, mientras que en San Roque el precio asciende a 1,419 €/l.

Gasolina Sin Plomo 95 más barata

1. Tarifa – 1,379 €/l

Tarifa Oil lidera el ranking en gasolina 95.

2. La Línea de la Concepción – 1,387 €/l

SHELL se posiciona como segunda opción más económica.

3. Los Barrios – 1,399 €/l

NIEVES (Polígono C.C. Bahía Plaza) completa el podio.

En comparación, San Roque marca 1,429 €/l y Jimena supera los 1,56 €/l.

Gasolina 98 más barata

1. Algeciras – 1,379 €/l

BALLENOIL vuelve a destacar como la opción más económica en 98.

2. Tarifa – 1,479 €/l

Tarifa Oil se consolida como alternativa competitiva.

3. San Roque – 1,569 €/l

SHELL (Autovía N-340 Km. 124) se sitúa entre las mejores opciones.

En otros municipios como Jimena o Los Barrios, la gasolina 98 supera los 1,65 €/l.

Elegir bien dónde repostar en el Campo de Gibraltar puede suponer un ahorro considerable a final de mes, sobre todo para quienes utilizan el vehículo a diario.