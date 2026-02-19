El alcalde de Jimena critica que Diputación de Cádiz no destine ayudas por las borrascas

El alcalde de Jimena de la Frontera, Fran Gómez, ha calificado de “lamentable” que el presupuesto aprobado por la Diputación de Cádiz para 2026, con un total de 409 millones de euros, no contemple ninguna partida destinada a ayudas a los municipios afectados por las recientes borrascas. Aunque la Diputación no ha añadido cantidades concretas, la presidenta, Almudena Martínez, explicó que los presupuestos "nacen ya con la vocación de ser modificados para reorganizar la recuperación emocional y material de la provincia" debido a los efectos de las borrascas.

El regidor recuerda que Jimena ha sido uno de los municipios más golpeados por las intensas lluvias y vientos de las últimas semanas, y ante la declaración de zona catastrófica por parte del Gobierno Central, así como las ayudas aprobadas desde la Junta de Andalucía, esperaba que la administración provincial mostrara su apoyo a los pueblos más perjudicados.

El alcalde critica que, mientras La Línea de la Concepción recibirá más de 7 millones de euros, otros municipios gravemente afectados, con daños millonarios en infraestructuras públicas y privadas, no cuenten con ningún tipo de ayuda provincial. “Es inaceptable que la Diputación ignore a los pueblos más afectados mientras prioriza a su socio de gobierno. Pedimos que actúen en consecuencia y atiendan las necesidades de todos los vecinos y vecinas a los que representan”, señaló Fran Gómez.

El Ayuntamiento de Jimena ha insistido en que la situación actual requiere respuestas rápidas y equitativas por parte de todas las administraciones, para garantizar que los daños provocados por las borrascas no se agraven aún más y los municipios puedan iniciar cuanto antes los trabajos de recuperación.