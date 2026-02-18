"Las borrascas han cambiado las necesidades de la provincia de Cádiz y los presupuestos de la Diputación estarán más vivos que nunca"

El equipo de gobierno de la Diputación provincial, sacó adelante los presupuestos provinciales para 2026 en un debate marcado por los "daños terribles" del tren de borrascas en muchos municipios de Cádiz y que obligará a realizar cambios en estas cuentas lo más pronto posible. "Las necesidades de la provincia han cambiado y los presupuestos estarán más vivos que nunca", dijo la presidenta Almudena Martínez en una rueda de prensa previa donde se rodeó de sus vicepresidentes y gran parte de su equipo, incluidos los de La Línea 100x100 y Germán Beardo.

"Estos presupuestos nacen ya con la vocación de ser modificados", apuntó luego en el pleno, para "reorganizar la recuperación emocional y material" de la provincia gaditana. Así, se está trabajando en un plan de recuperación, "que queremos que salga lo antes posible", una vez lleguen las valoraciones que se están realizando por parte de los técnicos y los distintos ayuntamientos. "La Diputación va a responder a la adversidad", manifestó.

De hecho en la sesión se aprobó una modificación presupuestaria de las cuentas en vigor que alcanza 1,3 millones para trabajos en las carreteras provinciales, que han quedado en buena parte destrozadas tras el paso del temporal, y se recordó que en estas semanas se han movilizado 3 millones para estas infraestucturas. En el mismo sentido, Martínez indicó que las subvenciones nominativas inluidas en las próximas cuentas podrán cambiar el objeto para lo que en un principio fueron concedidas y reorientarlas a estas reparaciones tras las lluvias torrenciales.

Los populares defendieron pese a ello la necesidad de tener ya las cuentas aprobadas para poner en marcha los planes provinciales y otras cuestiones, más aún con el retraso en su aprobación respecto a otros años en esta institución. Los presupuestos alcanzan la cifra record de 392 millones en su consolidado, con un "esfuerzo" ya previsto en carreteras, inversión y en su parte social, anunciaron. Pese al buen tono del debate no lograron el voto positivo de la oposición, con el no del PSOE y la abstención de IU, que aunque sí mostraron su mano tendida y de lealtad institucional en ese futuro plan de recuperación crticaron otros aspectos varios de las cuentas.

El "esfuerzo" anunciado en carreteras suponen 10 millones de euros en los presupuestos, siete para inversiones, "que comparado con 2024 supone un 50% de incremento", y tres mantenimiento, "que se ha aumentado un 20%" respecto a 2025. "Llevamos trabajando desde el minuto uno y se seguirán haciendo y ampliando".

Más allá de todo el protagonismo del temporal, la presidenta dijo que seguirán adelante todos los proyectos previstos, como en Cádiz lo destinado para Varcálcel, El Portillo o el Instituto Rosario; el trabajo de estabilización del personal laboral y la inclusión de personal para la residencia de mayores de La Línea, 9 millones para el plan de innovación y 2,5 millones más para el área social. "Destaco también el grado de ejecución, que ha sido del 81% del de 2025 frente al 68,8% de 2022".

Lo adelantó en una comparecencia pública con gran parte del equipo de gobierno y donde quisieron realzar el acuerdo con sus socios, con intervención incluida de los vicepresidentes de La Línea 100x100 y de Germán Beardo explicando las partidas para sus áreas, tras la polémica por el retraso de aprobación en las cuentas debido de desencuentros entre estos diputados. "Lo bueno se hace esperar pero es el mejor presupuesto para los gaditanos", dijo Beardo.

El voto de la oposición

La intervenciones de la oposición en el pleno también estuvieron marcados por los daños del temporal. El portavoz socialista Javier Pizarro lamentó que no se haya esperado una o dos semanas más para aprobar las cuentas para tener completado el plan de recuperación, "habernos parado y sentado", dijo. Pizarro denunció que la demora en la aprobación de las cuentas responde únicamente a "las tensiones internas del pacto de gobierno" y exigió la puesta en marcha de un plan de recuperación extraordinario, financiado con los ingresos extraordinarios que la provincia recibe del Estado.

En la línea de este mandato, Pizarro criticó las subvenciones nominativas, "con el 50% para La Línea", que desaspareczcan "planes importantes como el plan de técnicos" y "que nada se sepa del plan del sector primario".

Izquierda Unida, que votó abstuvo, pidió "más equidad y justicia en algunos repartos", lamentó que se elimine el plan de ténico y pidió más ayuda para los ayuntamientos que prestan de forma directa la ayuda a domicilio. Aun así, su diputado Ramón Galán concluyó que "no se entendería que estuvieramos tirándonos los tiestos a la cabeza cuando hay pueblos que hoy en día no pueden desarrollar su vida diaria, una sitaución realmente triste". Por eso tendió su apoyo para "adaptar el presupuesto a la realidad".