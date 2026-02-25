12 años sin Paco de Lucía: el genio de Algeciras que revolucionó el flamenco para siempre

Este 25 de febrero se cumplen 12 años sin Paco de Lucía, el artista universal nacido en Algeciras que transformó para siempre la historia del flamenco y convirtió la guitarra española en un lenguaje global. Su legado sigue más vivo que nunca en cada acorde, en cada escenario y en cada rincón de su tierra natal.

De Algeciras al mundo: los orígenes de una leyenda

Francisco Sánchez Gómez, conocido artísticamente como Paco de Lucía, nació el 21 de diciembre de 1947, en el número 8 de la calle San Francisco en Algeciras. Hijo de un guitarrista flamenco, Antonio Sánchez Pecino, creció en un ambiente profundamente vinculado al arte jondo. Desde niño mostró un talento prodigioso que su familia supo encauzar con disciplina y dedicación absoluta.

Adoptó el nombre artístico en honor a su madre, Lucía Gómez, y pronto comenzó a destacar como acompañante de grandes figuras del cante. Sin embargo, no tardaría en convertirse en un referente por derecho propio, revolucionando la técnica y ampliando los horizontes del flamenco con influencias del jazz, la música clásica y ritmos latinoamericanos.

Paco de Lucía recibiendo el Premio Pastora Pavón "Niña de los Peines" en 2002

El artista que cambió la guitarra flamenca

Paco de Lucía no solo perfeccionó la guitarra flamenca, sino que la proyectó a escenarios internacionales, colaborando con artistas de primer nivel, como Camarón de la Isla y firmando obras que hoy son historia de la música. Su virtuosismo, su capacidad de innovación y su respeto por la tradición marcaron un antes y un después.

Ganador de múltiples premios y reconocido mundialmente, su figura trasciende generaciones. En Algeciras, su ciudad, su memoria permanece presente en espacios culturales, homenajes y en el orgullo de un pueblo que vio nacer a uno de los músicos más influyentes del siglo XX.

Doce años después de su partida, Paco de Lucía sigue siendo eterno. Porque hay artistas que no se van nunca: se convierten en leyenda.