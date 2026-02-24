Melon Diesel regresa más de 25 años después: “Fue cortito, muy rápido e intenso… y de repente nada”
A finales de los años noventa, la banda asentada en Gibraltar irrumpió en el panorama pop-rock español con un sonido de claras influencias anglosajonas que marcó a toda una generación
La historia de Melon Diesel fue tan fugaz como impactante. Ahora, más de 25 años después de aquel fenómeno, el grupo anuncia su regreso.
“Fue cortito, muy rápido y muy intenso. Y de repente nada”, resumen entre risas Dylan Ferro, Daniel Bugeja y Daniel Sergio, los tres músicos que sostienen actualmente el proyecto.
Un sonido diferente desde Gibraltar
Gibraltar fue clave en su identidad: allí nació su nombre -una broma interna inspirada en un chupito de un pub local- y también el título de su disco más emblemático, La cuesta de Mister Bond (1999), referencia a una calle del Peñón cuya pronunciación evocaba al mítico agente 007.
Con canciones como Contracorriente, Por ti o Quiero un camino, el llamado “sonido Melon” conectó con el público español en una época previa a la explosión de internet. Aunque componían originalmente en inglés, apostaron por traducir sus temas al castellano para abrirse paso en España, un mercado que sentían “más cerca, a la puerta”.
El éxito se consolidó con Hombre en el espejo (2001) y el sencillo Grita. Sin embargo, su tercer trabajo, Real (2003), supuso un punto de inflexión. Con una orientación más internacional y mayor presencia del inglés -una decisión impulsada por su discográfica- el disco no alcanzó el impacto esperado. Poco después llegó la ruptura.
Fricciones y silencio
“Pasó todo tan rápido, tantos discos y momentos, que creó fricción entre algunos de nosotros”, reconocen sobre una separación marcada por diferencias internas y la intensidad de aquellos años.
Tras la disolución, parte de la formación creó Taxi, manteniéndose activos en la música hasta 2013. Después llegó un largo paréntesis.
El regreso: nostalgia y nuevas canciones
El reencuentro no es casual. “El covid nos hizo cambiar la manera de enfocar la vida. Ahora estamos en otro momento, con los niños más crecidos y el gusanillo de volver a tocar”, explican.
Como anticipo del nuevo disco -previsto para mediados de año- han publicado nuevas versiones de Contracorriente, junto a Iván Ferreiro, y Por ti, con Nina de Juan (Morgan). Además, han agotado entradas para su concierto del 27 de febrero en el Teatro Eslava de Madrid, lo que ha obligado a añadir una segunda fecha.
Eso sí, el grupo deja claro que no quiere limitarse a la nostalgia: “No queremos vivir del pasado. Estamos probando cosas nuevas y tenemos muchas ganas de enseñarlas”.
Más de dos décadas después de aquel fenómeno “cortito, muy rápido e intenso”, Melon Diesel vuelve dispuesto a escribir un nuevo capítulo.
