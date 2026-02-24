Melon Diesel regresa más de 25 años después: “Fue cortito, muy rápido e intenso… y de repente nada”

La historia de Melon Diesel fue tan fugaz como impactante. Ahora, más de 25 años después de aquel fenómeno, el grupo anuncia su regreso.

“Fue cortito, muy rápido y muy intenso. Y de repente nada”, resumen entre risas Dylan Ferro, Daniel Bugeja y Daniel Sergio, los tres músicos que sostienen actualmente el proyecto.

Un sonido diferente desde Gibraltar

Gibraltar fue clave en su identidad: allí nació su nombre -una broma interna inspirada en un chupito de un pub local- y también el título de su disco más emblemático, La cuesta de Mister Bond (1999), referencia a una calle del Peñón cuya pronunciación evocaba al mítico agente 007.

Con canciones como Contracorriente, Por ti o Quiero un camino, el llamado “sonido Melon” conectó con el público español en una época previa a la explosión de internet. Aunque componían originalmente en inglés, apostaron por traducir sus temas al castellano para abrirse paso en España, un mercado que sentían “más cerca, a la puerta”.

El éxito se consolidó con Hombre en el espejo (2001) y el sencillo Grita. Sin embargo, su tercer trabajo, Real (2003), supuso un punto de inflexión. Con una orientación más internacional y mayor presencia del inglés -una decisión impulsada por su discográfica- el disco no alcanzó el impacto esperado. Poco después llegó la ruptura.

Fricciones y silencio

“Pasó todo tan rápido, tantos discos y momentos, que creó fricción entre algunos de nosotros”, reconocen sobre una separación marcada por diferencias internas y la intensidad de aquellos años.

Tras la disolución, parte de la formación creó Taxi, manteniéndose activos en la música hasta 2013. Después llegó un largo paréntesis.

El regreso: nostalgia y nuevas canciones

El reencuentro no es casual. “El covid nos hizo cambiar la manera de enfocar la vida. Ahora estamos en otro momento, con los niños más crecidos y el gusanillo de volver a tocar”, explican.

Como anticipo del nuevo disco -previsto para mediados de año- han publicado nuevas versiones de Contracorriente, junto a Iván Ferreiro, y Por ti, con Nina de Juan (Morgan). Además, han agotado entradas para su concierto del 27 de febrero en el Teatro Eslava de Madrid, lo que ha obligado a añadir una segunda fecha.

Eso sí, el grupo deja claro que no quiere limitarse a la nostalgia: “No queremos vivir del pasado. Estamos probando cosas nuevas y tenemos muchas ganas de enseñarlas”.

Más de dos décadas después de aquel fenómeno “cortito, muy rápido e intenso”, Melon Diesel vuelve dispuesto a escribir un nuevo capítulo.