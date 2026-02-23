Tarifa vuelve al Campeonato de Hamburguesas de España 2026 con su burguer más pecadora

En el número 25 de la avenida de Andalucía, en Tarifa, hay un pequeño templo para los amantes de las burgers que este año vuelve a dar el salto nacional. La Casita de Fran participa de nuevo en el Campeonato de España de Hamburguesas con una propuesta que promete no dejar indiferente a nadie: la hamburguesa Pecadora.

Así es la hamburguesa “Pecadora”

La creación está montada sobre Pan Brioche, con mayonesa de ajo negro, carne de vaca rubia gallega madurada, queso cheddar rojo, chicharrón de Cádiz, mermelada de cecina, pepinillo encurtido y su inconfundible salsa Pecadora.

Una combinación donde el producto local tiene protagonismo y donde se nota el trabajo de pruebas detrás. “Sigo a muchas hamburgueserías que me dan ideas sobre diferentesingredientes. Pero, lo importante es que me gusta tirar de producto de Cádiz porque le da un sabor especial”, explica Fran. Tras la buena acogida el año pasado con su burger Galáctica, decidieron repetir experiencia tras la respuesta del público.

Montaditos, pollo y postres que sorprenden

Además de sus hamburguesas, el local ha ido ampliando su carta. Hace un año incorporaron postres caseros, una decisión que ha tenido gran aceptación. Destaca su tarta de queso con pistacho, elaborada en el propio establecimiento, que se ha convertido en uno de los imprescindibles dulces del local.

También su montadito de pollo con salsa de almendras y tomate natural, una propuesta sabrosa y equilibrada que demuestra que no todo es carne roja en la casa. Un plato que recuerda que lo más sencillo, si está bien elaborado, también es espectacular al paladar.

Entre las opciones más curiosas está el montadito “Cochinillo”, elaborado con panceta rellena de chorizo, crujiente, con queso, tomate y mayonesa. Puede sorprender por su mezcla, pero quienes lo prueban repiten.